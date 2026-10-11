Как мировые СМИ отреагировали на заочный конфликт Трампа и Зеленского

«В субботу Зеленский гневно отреагировал на объявление Трампа о заключении соглашения о поставках дизельного топлива с Россией, которое, по его словам, подстегнет атаки Москвы на Украину. Аналитики говорят, что соглашение Трампа с Москвой вряд ли приведет к устойчивому снижению цен на топливо, поскольку объемы по-прежнему намного ниже того, что Россия обычно экспортирует, когда ее нефтеперерабатывающие заводы не подвергаются атакам. Сделка с дизельным топливом также подверглась критике со стороны американских законодателей, в том числе одного из соратников Трампа по Республиканской партии, представителя Дона Бэкона, который заявил, что пришло время применять больше санкций, а не отменять их».