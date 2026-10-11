Как мировые СМИ отреагировали на заочный конфликт Трампа и Зеленского

Как мировые СМИ отреагировали на заочный конфликт Трампа и ЗеленскогоСделка по дизелю свела на нет четыре года финансового давления на Москву
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября и последовавшая за ним сделка по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки стали переломным моментом в отношениях Киева и Вашингтона. Решение, о котором украинская делегация узнала в ходе переговоров в Майами, вызвало резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского.
В ответ Трамп сначала ограничился сдержанной реакцией, но уже на следующий день резко сменил тон. Он заявил, что Украине пора «обзавестись новым президентом», обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт и возложил на него вину за высокие цены на дизель в США. Зеленский, в свою очередь, назвал решение «несправедливым и нечестным» и сказал Axios, что чувствует себя «преданным».
Как на это отреагировали мировые СМИ – в подборке «Ведомостей».
Axios написал, что атака Трампа на Зеленского сигнализирует о самом серьезном кризисе между двумя лидерами после конфликта в феврале 2025 г.
The Washington Post отметила, что заявление Трампа «резко контрастирует с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России». Politico подчеркнуло, что критика прозвучала «всего через день после того, как Зеленский обвинил Трампа в использовании мирных переговоров в качестве дымовой завесы».
«Сделка по дизельному топливу сводит на нет четыре года финансового давления Запада на Москву и заставляет союзников Киева в Европе и НАТО в срочном порядке адаптировать свой санкционный план».
«В субботу Зеленский гневно отреагировал на объявление Трампа о заключении соглашения о поставках дизельного топлива с Россией, которое, по его словам, подстегнет атаки Москвы на Украину. Аналитики говорят, что соглашение Трампа с Москвой вряд ли приведет к устойчивому снижению цен на топливо, поскольку объемы по-прежнему намного ниже того, что Россия обычно экспортирует, когда ее нефтеперерабатывающие заводы не подвергаются атакам. Сделка с дизельным топливом также подверглась критике со стороны американских законодателей, в том числе одного из соратников Трампа по Республиканской партии, представителя Дона Бэкона, который заявил, что пришло время применять больше санкций, а не отменять их».
«Представьте себе шумиху республиканцев: будущий президент-демократ берет кучу денег, выделенных на укрепление безопасности Израиля, и перенаправляет их в другую страну, на другие цели.
Президент Дональд Трамп недавно сделал то же самое, выделив $52 млн иностранной помощи, которые конгресс выделил четыре года назад, при президенте Джо Байдене, в рамках дополнительного пакета помощи для Украины. Пренебрегая четкой директивой Капитолийского холма и руководствуясь своей враждебностью к Киеву, Трамп вместо этого планирует потратить деньги на приоритеты национальной безопасности, которые он считает более важными, – в странах-партнерах Центральной и Южной Америки, Колумбии, Эквадоре, Панаме и Перу».
«Менее чем за 24 часа в эти выходные Дональд Трамп резко сменил тон и возобновил свою самую резкую критику Украины с начала своего второго срока. Но на этот раз президент США перешел от слов к делу. Все началось в пятницу вечером, когда Трамп заявил, что провел «очень плодотворную дискуссию» продолжительностью более 90 минут с Владимиром Путиным, и объявил о соглашении об импорте российской нефти в обход санкций, принятых конгрессом США».
«Трамп столкнулся с внутриполитическим давлением из-за роста цен на дизельное топливо в результате войны в Иране, которую он начал. Вот почему Трамп договорился с Россией о том, чтобы последняя, вопреки предыдущим санкциям, поставляла дизельное топливо в США и на мировой рынок, чтобы цены упали. Зеленский раскритиковал соглашение, заявив, что оно предоставляет России средства для финансирования конфликта».