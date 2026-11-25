В Сбербанке ожидают от внедрения ИИ дополнительные 1,4 п.п. к росту ВВП
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может удвоить рост производительности в России и добавить до 1,4 п.п. к ежегодному росту ВВП. Об этом заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на заседании Всемирного русского народного собора по направлению «Экономика».
«Для нас развитие искусственного интеллекта – это прежде всего усиление человека, а не его замещение. Рутину все больше будут брать на себя ИИ-агенты, а человек будет ставить цель, выбирать и оценивать результат», – рассказал он.
Топ-менеджер отметил, что по мере развития агентной экономики одним из ключевых вопросов станет мандат ИИ-агента – какие действия человек готов ему поручить и на каких условиях. По словам Скворцова, универсального перечня решений, которые можно полностью передать нейросетям, сегодня нет. Он предположил, что там, где цена ошибки невысока, а решение можно легко отменить, алгоритм может действовать самостоятельно. В ситуациях, где ошибка необратима и непосредственно влияет на человека, в контуре должен оставаться человек с ответственностью, заключил Скворцов.
Зампред правления Сбербанка также заявил, что высокий спрос на работников позволяет российской экономике мягче проходить технологическую адаптацию. В новой стратегии долгосрочное видение «Сбера» сформулировано как интеллектуальная автономная человекоцентричная организация, которая помогает людям, бизнесу и государству достигать своих целей.
Глава банка Герман Греф на Дне инвестора 12 ноября рассказал, что доход Сбербанка от искусственного интеллекта за последние три года составил 1,5 трлн руб. При этом он предупредил, что в ближайшие три года показатель ухудшится из-за необходимости наращивать инвестиции в разработку моделей.