Топ-менеджер отметил, что по мере развития агентной экономики одним из ключевых вопросов станет мандат ИИ-агента – какие действия человек готов ему поручить и на каких условиях. По словам Скворцова, универсального перечня решений, которые можно полностью передать нейросетям, сегодня нет. Он предположил, что там, где цена ошибки невысока, а решение можно легко отменить, алгоритм может действовать самостоятельно. В ситуациях, где ошибка необратима и непосредственно влияет на человека, в контуре должен оставаться человек с ответственностью, заключил Скворцов.