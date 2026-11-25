Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что союзники стали более открыты к обсуждению этого вопроса, но пока не готовы к конкретным действиям. Глава польского МИДа Радослав Сикорский, в свою очередь, выразил мнение, что перехват ракет над территорией Украины по просьбе Киева можно было бы рассматривать как акт самообороны.