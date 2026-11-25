Bloomberg: Польша предложила НАТО обсудить перехват некоторых ракет над Украиной
Польша предложила союзникам по НАТО рассмотреть возможность перехвата ракет в воздушном пространстве Украины, если они летят в сторону государств альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников Bloomberg, Варшава подняла этот вопрос на встрече послов стран НАТО в Брюсселе 23 ноября. Некоторые участники заседания поддержали инициативу, однако обсуждение носило предварительный характер и не затрагивало конкретные силы и средства, которые могли бы быть задействованы для перехвата ракет.
Реализация предложения может потребовать согласия Киева на использование его воздушного пространства и единогласного одобрения со стороны государств НАТО. По данным источников агентства, такого консенсуса пока нет. Один из представителей страны восточного фланга альянса отметил, что принятие инициативы сопряжено с риском превращения НАТО в непосредственного участника конфликта, чего организация стремится избежать.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что союзники стали более открыты к обсуждению этого вопроса, но пока не готовы к конкретным действиям. Глава польского МИДа Радослав Сикорский, в свою очередь, выразил мнение, что перехват ракет над территорией Украины по просьбе Киева можно было бы рассматривать как акт самообороны.
7 августа глава МИД Польши Радослав Сикорский уже призывал обсудить возможность перехвата российских баллистических ракет над Украиной. Необходимость такого обсуждения министр объяснял ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны (ПВО).