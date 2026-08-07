Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной

Сикорский не впервые поднимает вопрос о перехвате российских ракет. В сентябре 2024 г. он заявлял, что Польша и другие граничащие с Украиной страны должны сбивать ракеты до входа в их воздушное пространство, назвав это «долгом по конституции». Тогда же замгенсека НАТО Мирч Джоанэ сделал замечание Варшаве, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. В октябре 2024 г. замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал позицию Польши наиболее радикальной среди стран НАТО. В сентябре 2025 г. Сикорский уже говорил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной.