Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил начать дискуссию о возможности перехвата российских баллистических ракет еще в воздушном пространстве Украины. Он признал, что у Киева сейчас недостаточно возможностей для их уничтожения.
«Тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества», – заявил Сикорский в интервью агентству PAP. Министр подчеркнул, что вопрос требует обсуждения, чтобы не допустить приближения ракет к польским границам.
Сикорский также отметил, что текущие возможности Украины по противовоздушной обороне ограничены. Это делает тему перехвата особенно актуальной для безопасности Польши и других стран-соседей.
Сикорский не впервые поднимает вопрос о перехвате российских ракет. В сентябре 2024 г. он заявлял, что Польша и другие граничащие с Украиной страны должны сбивать ракеты до входа в их воздушное пространство, назвав это «долгом по конституции». Тогда же замгенсека НАТО Мирч Джоанэ сделал замечание Варшаве, напомнив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения. В октябре 2024 г. замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал позицию Польши наиболее радикальной среди стран НАТО. В сентябре 2025 г. Сикорский уже говорил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной.
31 июля министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Георгия Михно после падения объекта, идентифицированного властями страны как ракета российского образца.