В МИД России заявили о «наиболее радикальной позиции» Польши среди стран НАТО

Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) в польском Редзикове предназначена также для перехвата российских ракет. «Это та база, о которой мы договорились с США. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Штаты», – сказал глава польского МИДа (цитата по Regnum). Он добавил, что базу будут открывать торжественно.