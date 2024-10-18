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В МИД России заявили о «наиболее радикальной позиции» Польши среди стран НАТО

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности перехвата российских ракет и назвал позицию страны «наиболее радикальной», пишет «РИА Новости».

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, ее лидеры допускают безответственные заявления», – сказал Грушко.

Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) в польском Редзикове предназначена также для перехвата российских ракет. «Это та база, о которой мы договорились с США. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Штаты», – сказал глава польского МИДа (цитата по Regnum). Он добавил, что базу будут открывать торжественно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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