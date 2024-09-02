Сикорский назвал долгом Польши перехват российских ракет над Украиной

По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. Министр отметил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения.