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Сикорский назвал долгом Польши перехват российских ракет над Украиной

Ведомости

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, должны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. Об этом сообщил в интервью Financial Times министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

По его словам, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над территорией Украины могут втянуть Атлантический альянс в военный конфликт. Министр отметил, что считает нанесение удара по ракетам, направленным в воздушное пространство его страны, законной самообороной, поскольку после пересечения границы есть риск того, что их обломки нанесут значительные повреждения.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наш долг по конституции», – подчеркнул Сикорский.

30 августа заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщал, что республика не рассматривает возможность сбивать ракеты над украинской территорией. Он отмечал, что западные страны предоставили Украине большое количество средств ПВО.

26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил о влетевшем в воздушное пространство республики неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и пропал с радаров.

В тот же день в оперативном командовании вооруженных сил Польши назвали утренние удары Вооруженных сил РФ по объектам инфраструктуры Украины одними из самых интенсивных за время конфликта. Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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