Польские военные сообщили о влетевшем в воздушное пространство страны объекте

По его словам, объект зафиксировали сразу три радиолокационные станции. Клиш собирался отдать команду на его уничтожение и находился на связи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом, но объект пролетел 25 км и пропал с радаров. Теперь в Польше проводят поисковую операцию. В ней задействовано 75 польских военнослужащих.