Польские военные сообщили о влетевшем в воздушное пространство страны объекте
Утром в воздушное пространство Польши с восточного направления влетел неизвестный объект. Об этом сообщил командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш, передает Polsat.
По его словам, объект зафиксировали сразу три радиолокационные станции. Клиш собирался отдать команду на его уничтожение и находился на связи с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом, но объект пролетел 25 км и пропал с радаров. Теперь в Польше проводят поисковую операцию. В ней задействовано 75 польских военнослужащих.
26 августа командование вооруженных сил Польши сообщило, что республика и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Последний раз подобная интенсивная деятельность российской авиации была зафиксирована 8 июля.
8 июля самолеты Польши дважды поднимались в небо из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо по той же причине.