Петрова: курса ОРГ для первокурсников недостаточно

Около 13 000 преподавателей российских вузов подключились к реализации курса «Основы российской государственности» с момента его введения в 2023 г. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».