Петрова: курса ОРГ для первокурсников недостаточно
Около 13 000 преподавателей российских вузов подключились к реализации курса «Основы российской государственности» с момента его введения в 2023 г. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ценностный суверенитет: Россия как центр выработки смыслов».
По словам Петровой, одного курса для первокурсников недостаточно. Темы государственности и ценностей необходимо включать в другие социально-гуманитарные дисциплины, одновременно развивая методическую базу и профессиональное взаимодействие преподавателей.
«Объединение преподавателей и исследователей вокруг общих смыслов создает основу для устойчивого развития страны и формирования мировоззрения молодежи», – подчеркнула замминистра.
Проректор Президентской академии, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин на том же круглом столе сообщил, что проект объединил более 40 000 преподавателей высшей школы со всей страны. По его словам, он стал важным этапом реализации курса «Основы российской государственности».
8 октября глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что переход российских вузов на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 г.
11 июля Фальков заявил, что все студенты вузов вне зависимости от специальности будут изучать четыре обязательных предмета: историю, основы российской государственности, русский язык и философию.