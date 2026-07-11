Фальков: четыре предмета станут обязательными для всех студентов вузов
Все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных предмета. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил на заседании Совета по поддержке русского языка, пишет ТАСС.
В их число вошли история, основы российской государственности, русский язык и философия. По словам главы Минобрнауки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны.
20 июня на портале «Госуслуги» начался прием заявлений в вузы и колледжи. Приемная кампания продлится до 25 июля для поступления на бакалавриат и специалитет (бюджетные места), до 20 августа – для поступления в магистратуру (бюджетные места), до 20 сентября – для поступления на бакалавриат и специалитет по договору.
Более 620 000 бюджетных мест выделено в вузах России на 2026 г., из которых 73% приходится на регионы, сообщил Фальков.
В российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Это на 1300 мест больше, чем в 2025 г.