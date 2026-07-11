Фальков: четыре предмета станут обязательными для всех студентов вузов

20 июня на портале «Госуслуги» начался прием заявлений в вузы и колледжи. Приемная кампания продлится до 25 июля для поступления на бакалавриат и специалитет (бюджетные места), до 20 августа – для поступления в магистратуру (бюджетные места), до 20 сентября – для поступления на бакалавриат и специалитет по договору.