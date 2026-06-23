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В вузах выделили более 50 000 квот для участников спецоперации и членов их семей

Ведомости

В российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Это на 1300 мест больше, чем годом ранее, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«Квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах», – отметил министр.

Он сообщил, что по итогам проведенного анализа 364 вуза установили квоту выше минимально предусмотренного уровня.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для детей погибших и раненых участников спецоперации, а также для детей военнослужащих, удостоенных звания Героя России или награжденных тремя орденами Мужества. Последние могут поступать в вузы без экзаменов.

15 апреля Госдума также приняла закон о бесплатном высшем образовании для вдов участников спецоперации. Согласно документу, они могут поступать в вузы по отдельной квоте без вступительных экзаменов при условии, что после гибели супруга не вступили в новый брак.

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