В вузах выделили более 50 000 квот для участников спецоперации и членов их семей
В российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Это на 1300 мест больше, чем годом ранее, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
«Квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах», – отметил министр.
Он сообщил, что по итогам проведенного анализа 364 вуза установили квоту выше минимально предусмотренного уровня.
Дополнительные меры поддержки предусмотрены для детей погибших и раненых участников спецоперации, а также для детей военнослужащих, удостоенных звания Героя России или награжденных тремя орденами Мужества. Последние могут поступать в вузы без экзаменов.
15 апреля Госдума также приняла закон о бесплатном высшем образовании для вдов участников спецоперации. Согласно документу, они могут поступать в вузы по отдельной квоте без вступительных экзаменов при условии, что после гибели супруга не вступили в новый брак.