В вузах выделили более 50 000 квот для участников спецоперации и членов их семей

В российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Это на 1300 мест больше, чем годом ранее, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.