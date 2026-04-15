Госдума приняла закон о бесплатном образовании для вдов участников спецоперации

Жены участников спецоперации, как правило, достаточно молодые и социально активные, говорит исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Потеряв супруга, они концентрируют внимание на детях и образовании. Например, вдова с медицинским средним образованием может стремиться стать врачом. Но поскольку ЕГЭ она сдавала давно и быстро подготовиться к нему сложно, в такой ситуации вдова выбирает платное обучение, осознанно инвестируя в профессию. Он отметил, что на практике существует два варианта: либо самостоятельно оплачивать учебу, либо рассчитывать на поддержку вузов, которые в отдельных случаях компенсируют стоимость обучения за счет собственных средства. По наблюдениям Афанасьева, чаще всего вдовы выбирают специальности, связанные с помощью людям и спасением жизни, – прежде всего педагогические и медицинские направления.