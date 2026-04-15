Госдума приняла закон о бесплатном образовании для вдов участников спецоперации

Госдума приняла закон о бесплатном образовании для вдов участников спецоперацииЭто будет возможно при условии, что женщина не вступит в новый брак после смерти супруга
Вдовы и вдовцы участников спецоперации, которые после смерти супруга или супруги не вступили в новый брак, смогут бесплатно получить высшее образование по отдельной квоте без вступительных испытаний. Такой закон приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 14 апреля.
Сейчас эта квота распространяется на участников спецоперации, которые хотят поступить в вуз после окончания военной службы, их детей, а также детей медиков, погибших во время борьбы с эпидемией COVID-19. Ежегодно размер этой квоты составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест в вузах.
Право на бесплатное обучение в вузах получили также супруги погибших при исполнении служебных обязанностей на территории РФ военнослужащих и сотрудников федеральных органов – МВД, ФСИН, Росгвардии. Новый закон также затронет вдов и вдовцов погибших в боях после 11 мая 2014 г. в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов в этих республиках.
Как писали «Ведомости» в октябре прошлого года, около 600 вдов участников спецоперации выразили желание получить высшее образование. Об этом рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки со ссылкой на данные фонда «Защитники Отечества» на август 2025 г.
Заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак заявил, что вуз не исключает увеличения числа обращений со стороны абитуриенток, которые смогут воспользоваться новой мерой поддержки. При этом речь скорее идет не о массовом притоке, говорит он.
Один из авторов законопроекта, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») подчеркнула, что новый закон не ущемляет прав абитуриентов, которые поступают на общих основаниях. Аналогичная ситуация обстоит и с льготниками других категорий, например абитуриентами с инвалидностью или сиротами: для них действует своя особая квота, продолжает Стенякина.
Депутат также добавила, что новый закон соответствует общему правилу: вдова военнослужащего имеет право на широкий круг мер соцподдержки до тех пор, пока не вступает в повторный брак. Создавая новую семью, женщина приобретает новый социальный статус, соответственно, потребность в таких широких мерах поддержки от государства исчезает, подчеркнула она.
Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил «Ведомостям», что в принятом законопроекте остается неурегулированным вопрос о вдовах, которые вступают в повторный брак во время обучения. По его словам, пока не ясно, сохранят ли они право на бесплатное образование или будут переведены на платное либо будут обязаны вернуть уже выделенные на них средства. «Мы должны учитывать, что жизнь продолжается», – отметил Кабанов. В противном случае, предупредил он, существует риск роста числа так называемых «черных вдов» – женщин, вступающих в брак с участниками спецоперации ради получения льгот.
Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил «Ведомостям», что смысл закона – поддержать женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. По его словам, если женщина осталась одна, особенно с детьми, ее положение существенно осложняется и государство должно помочь ей, в том числе предоставив возможность получить бесплатное образование. Если же она повторно выходит замуж и у нее появляется полноценная семья, необходимость в такой экстренной поддержке, по мнению Фадеева, отпадает. Он добавил, что не видит необходимости вырабатывать отдельную позицию СПЧ по этому вопросу.
Жены участников спецоперации, как правило, достаточно молодые и социально активные, говорит исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Потеряв супруга, они концентрируют внимание на детях и образовании. Например, вдова с медицинским средним образованием может стремиться стать врачом. Но поскольку ЕГЭ она сдавала давно и быстро подготовиться к нему сложно, в такой ситуации вдова выбирает платное обучение, осознанно инвестируя в профессию. Он отметил, что на практике существует два варианта: либо самостоятельно оплачивать учебу, либо рассчитывать на поддержку вузов, которые в отдельных случаях компенсируют стоимость обучения за счет собственных средства. По наблюдениям Афанасьева, чаще всего вдовы выбирают специальности, связанные с помощью людям и спасением жизни, – прежде всего педагогические и медицинские направления.
Нередко бывают случаи, когда вдовы стремятся быть полезными фронту, чтобы справиться со своим горем, отмечает председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Армия тыла» Евгения Гречкина. Например, они часто работают в швейных цехах, оказывают психологическую и юридическую помощь, занимаются реабилитацией раненых, перечислила она.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки, чтобы узнать актуальные цифры желающих получить высшее образование вдов.