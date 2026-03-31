Кабмин одобрил льготы для вдов участников спецоперации при поступлении в вузы

Кабмин одобрил льготы для вдов участников спецоперации при поступлении в вузыОни будут поступать в рамках отдельной квоты
Министерство образования и науки РФ разработало проект поправок в закон «Об образовании». Они предлагают закрепить в законе льготы в рамках отдельной квоты для вдов участников боевых действий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу на заседании 30 марта, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к комиссии.
Авторы проекта хотят предоставить право на бюджетное поступление на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты вдовам (вдовцам) участников боевых действий, военнослужащих, сотрудников силовых структур, добровольцев, участвовавших в специальной военной операции, а также военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик, принимавших участие в боевых действиях с 11 мая 2014 г., рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Он уточнил, что условием получения такой льготы является невступление в новый брак после смерти супруга (супруги).
Как писали «Ведомости» в октябре прошлого года, около 600 вдов участников спецоперации на Украине выразили желание получить высшее образование. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки со ссылкой на данные фонда «Защитники Отечества» на август 2025 г.
Изначально законопроект был разработан группой депутатов, среди которых первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, сенаторы Ирина Святенко, Дарья Лантратова, депутаты Владимир Васильев, Александр Сидякин (все «Единая Россия») и др. Госдума приняла его в первом чтении в январе этого года.
Участники СВО, а также их дети с декабря 2022 г. могут поступить в вузы по отдельной квоте на программы бакалавриата и специалитета, согласно закону об образовании. Ежегодно вузы устанавливают для них отдельную квоту размером не менее 10% от общего объема бюджетных мест.
Как ранее писали «Ведомости», общий объем отдельной квоты на 2025/26 учебный год (включая другие категории льготников) с учетом перераспределения незаполненных мест из особой квоты для инвалидов и детей-сирот составил 53 800 мест. По ней в российские вузы было зачислено 28 700 человек, заполняемость квоты – 53%.
Предоставление отдельной квоты для вдов погибших участников боевых действий – это значимый шаг социальной поддержки семей, считает ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития РАНХиГС Наталья Тарасова. По ее словам, такая мера позволит снизить финансовые барьеры для получения высшего образования, что особенно важно для людей, которые потеряли кормильца. Помимо этого она будет способствовать социальной интеграции и возвращению к активной профессиональной жизни в том числе тех, кто ранее не имел возможности учиться из-за семейных или материальных обстоятельств, добавила она.
Наиболее востребованными среди вдов и вдовцов участников СВО будут не абстрактно престижные, а практико-ориентированные направления с понятным выходом на занятость, считает заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак. В первую очередь это педагогика, психология, социальная работа, прикладные медицинские специальности, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, экономика и управление. Также возможен спрос на прикладные цифровые и административные направления – те, где можно быстрее получить устойчивую профессию и доход, отметил Саак.