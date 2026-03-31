Кабмин одобрил льготы для вдов участников спецоперации при поступлении в вузы

Предоставление отдельной квоты для вдов погибших участников боевых действий – это значимый шаг социальной поддержки семей, считает ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития РАНХиГС Наталья Тарасова. По ее словам, такая мера позволит снизить финансовые барьеры для получения высшего образования, что особенно важно для людей, которые потеряли кормильца. Помимо этого она будет способствовать социальной интеграции и возвращению к активной профессиональной жизни в том числе тех, кто ранее не имел возможности учиться из-за семейных или материальных обстоятельств, добавила она.