Инвалиды – ветераны спецоперации смогут оформить набор соцуслуг за месяц

Инвалиды – ветераны спецоперации смогут оформить набор соцуслуг за месяцИз-за высокой инфляции они все чаще предпочитают натуральную помощь деньгам, отмечают эксперты
Ветераны спецоперации, ставшие инвалидами в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд. Сейчас в ряде случаев эта процедура затягивается на год. Соответствующий законопроект 23 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Разработанный Минтрудом документ вносит поправки в ст. 6.7 закона «О государственной социальной помощи». Они затронут всех ветеранов спецоперации с инвалидностью, независимо от характера травм и обстоятельств их получения.
Сейчас ветераны боевых действий, которые хотели бы получать социальные услуги не в денежной, а в натуральной форме (частично или полностью), должны подать заявление в Социальный фонд до 1 октября. В этом случае услуги (лекарства, путевки в санаторий, проезд до него) им начнут предоставлять с января следующего года, говорится в пояснительной записке к проекту.
При этом участник спецоперации на начало октября (т. е. в крайний срок подачи заявления) может не иметь установленной инвалидности или все еще находиться на службе, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. То есть, если ветеран получил инвалидность и был демобилизован в конце календарного года, он лишается возможности получать помощь в натуральном выражении на весь следующий год, пояснила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Действующий порядок, по словам Груздева, «создает непреодолимое препятствие для своевременного получения мер социальной поддержки». Законопроект, как пояснил он, вводит специальное исключение из общего правила предоставления соцуслуг.
Ветераны боевых действий, которым инвалидность была установлена во время прохождения службы или пребывания в добровольческих формированиях, согласно поправкам, смогут подать заявления о предоставлении набора соцуслуг в течение трех месяцев после увольнения. Те, кто получил инвалидность в течение года после увольнения, смогут оформить заявление на предоставление соцуслуг в натуральной форме в течение трех месяцев после установления инвалидности. Натуральную помощь этим двум категориям граждан начнут предоставлять со следующего месяца после обращения в Соцфонд.
Необходимость в соответствующих поправках объясняется повышенной потребностью ветеранов боевых действий в лекарственном обеспечении, следует из текста пояснительной записки. При этом подать заявление на предоставление социальных услуг в натуральной форме можно будет однократно.
1825 руб.
В отзыве на законопроект представители Социального фонда указали на техническую проблему. Ведомство не располагает сведениями о дате увольнения ветеранов с военной службы или их исключении из добровольческих формирований. В связи с этим данные для предоставления услуг придется запрашивать непосредственно у заявителя, говорится в документе. Представитель пресс-службы Минтруда, в свою очередь, отметил, что информация об увольнении может быть получена Социальным фондом без истребования документов у самого человека.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель пресс-службы Социального фонда отметил, что для реализации законопроекта между фондом и Министерством обороны будет организовано информационное взаимодействие. Это позволит запрашивать сведения об увольнении без участия самого ветерана и обеспечит своевременное предоставление натуральных услуг. Заявитель, в свою очередь, сможет распоряжаться ими без дополнительных личных визитов и представления документов к заявлению, уточнили в фонде.
Законопроект, который изменяет сроки обращения за социальными услугами для инвалидов спецоперации, появился по многочисленным просьбам самих военнослужащих, рассказала Стенякина. «Такие обращения неоднократно звучали на моих приемах граждан в Ростовской области», – добавила депутат.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов уточнил, что граждане все чаще предпочитают натуральную помощь денежной на фоне высокой инфляции. Из-за этого вопросы своевременного оформления льгот становятся критичными. Если речь идет о реабилитации в летний период, для ветерана важно получить решение вовремя, а не после окончания сезона, подчеркнул эксперт.
Сейчас процесс оформления натуральных льгот сложен и носит межведомственный характер, уточнил Сафонов. Ветерану нужно пройти медико-социальную экспертизу, оформить программу реабилитации, согласовать выделение средств. В результате реализовать право на льготу часто мешают бюрократические процедуры. Проблемы есть и во взаимодействии с Социальным фондом, считает эксперт. Сведения об увольнении поступают туда только после их подтверждения налоговой службой, что может занимать немало времени, пояснил он.