Не все вдовы военных могут пользоваться автомобилями до вступления в наследство

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты, указанной в судебном решении о признании его умершим, следует из ст. 1154 Гражданского кодекса. С 30 августа в России действует закон, позволяющий женам погибших участников спецоперации все это время, т. е. до официального вступления в наследство, пользоваться автомобилем, который зарегистрирован на имя погибшего. Юридическим основанием для этого является свидетельство о праве на временное пользование. Для его получения необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. «Автомобиль нужен для того, чтобы возить ребенка в детский сад, школу», – отмечает член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин.