Не все вдовы военных могут пользоваться автомобилями до вступления в наследство

Не все вдовы военных могут пользоваться автомобилями до вступления в наследствоНесмотря на вступление в силу разрешающего это закона, ГАИ слишком долго отвечает на запросы нотариусов
После вступления в силу закона о возможности вдов участников спецоперации пользоваться их автомобилями до вступления в наследство все еще остается много неурегулированных вопросов, связанных со взаимодействием с Госавтоинспекцией (ГАИ). Об этом заявили юрист Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Татьяна Пузанова, а также московский нотариус Алексей Теребков в Общественной палате РФ на форуме военных адвокатов. Он был посвящен юридической помощи участникам спецоперации.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты, указанной в судебном решении о признании его умершим, следует из ст. 1154 Гражданского кодекса. С 30 августа в России действует закон, позволяющий женам погибших участников спецоперации все это время, т. е. до официального вступления в наследство, пользоваться автомобилем, который зарегистрирован на имя погибшего. Юридическим основанием для этого является свидетельство о праве на временное пользование. Для его получения необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. «Автомобиль нужен для того, чтобы возить ребенка в детский сад, школу», – отмечает член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин.
Но у супруги погибшего не всегда есть документы на автомобиль, поэтому нотариус должен самостоятельно установить, принадлежал ли автомобиль погибшему участнику спецоперации, говорит Алексей Теребков. «Мы попадаем в некий правовой вакуум: делаем запросы в ГИБДД и можем ждать очень долго», – заявил Теребков, добавив, что сроки могут доходить до полугода и более. По его мнению, для ускорения процесса нужно поднять вопрос о налаживании межведомственного взаимодействия с ГАИ по поводу подтверждения регистрации транспортных средств (ТС) за умершими участниками спецоперации.
Что происходит с авто после смерти собственника
Также из-за неинформированности о вступивших в силу нормах сотрудники ГАИ вынуждают жен погибших участников спецоперации неправомерно менять госномера на автомобиле, заявила юрист Комитета семьи и воинов отечества Татьяна Пузанова. При получении специального свидетельства «о праве на временное пользование транспортным средством», которое выдает нотариус, у вдов появляется возможность сохранить номера, с которыми передвигался на автомобиле ее погибший муж. Но ГАИ игнорирует это правило: обратившейся к Пузановой вдове выдали новые госномера. «А для нее это память все-таки», – говорит юрист. Пузанова считает, что госорганы должны быть лучше информированы о вступающих в силу нормах.
Наиболее частые запросы, с которыми обращаются участники спецоперации и члены их семей, касаются выплат, правовых оснований для увольнения со службы. Их также интересуют вопросы, связанные с самовольным оставлением части и заболеваниями, полученными в период прохождения службы, перечислила адвокат Военной коллегии адвокатов Елена Козлова. Помимо этого родственники приходят с запросами по поводу признания участника спецоперации погибшим вследствие военных действий или для помощи в поиске его останков, добавляет адвокат Анастасия Душаева.
Средняя стоимость платных услуг военных юристов или адвокатов, работающих с участниками спецоперации или их семьями, колеблется от 50 000 до 100 000 руб., говорит управляющий партнер Sidorov & Partners Георгий Сидоров. Но военнослужащие и их родственники также могут получить и бесплатную юридическую помощь, напомнила Душаева.
Ежедневно юристы получают несколько десятков звонков, а в неделю проводят более 20 очных консультаций, говорит Козлова. При этом адвокату, не специализирующемуся на военном праве, поступает от двух до десяти обращений в месяц от родственников участников спецоперации, рассказала Душаева.
«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы узнать возможности взаимодействия с военными юристами, оказывающими услуги вдовам погибших участников спецоперации.