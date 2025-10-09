Около 600 вдов участников СВО хотели бы получить высшее образование

Около 600 вдов участников СВО хотели бы получить высшее образованиеМинобрнауки предложило дать им это право за счет перераспределения мест между незанятыми льготными квотами
Около 600 вдов участников спецоперации на Украине выразили желание получить высшее образование. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) со ссылкой на данные фонда «Защитники Отечества» на август 2025 г. В том же месяце законопроект о предоставлении этой категории граждан права на бесплатное обучение внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от «Единой России».
Согласно проекту, вдовы и вдовцы смогут поступить в техникумы, колледжи, университеты и на вузовские подготовительные курсы без вступительных испытаний. Предлагается включить таких абитуриентов в отдельную квоту, которая уже действует в вузах для участников спецоперации и их детей. Она составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. При этом университеты вправе самостоятельно увеличить этот процент: в 2025/26 учебном году это сделали 328 российских вузов, уточнил представитель Минобрнауки. Поправки вносятся в ст. 71 закона «Об образовании».
Забота и внимание со стороны государства должны заключаться в предоставлении возможности найти новую опору в жизни, сказал «Ведомостям» один из авторов законопроекта, член комитета Совфеда по социальной политике Игорь Кастюкевич. «Многие после потери супруга или супруги решают полностью посвятить себя детям и нередко действительно меняют профессию и сферу деятельности, чтобы зарабатывать «за двоих» и обеспечивать семью всем необходимым», – добавил он.
Представитель Минобрнауки отметил, что ведомство уже завершило подготовку отзыва к законопроекту. Планируется, что Госдума рассмотрит его в первом чтении уже в октябре текущего года. С 2025/26 учебного года вузы могут перераспределять незаполненные бюджетные места между особой и отдельной квотами, сказал он. Особая квота предназначена для детей-инвалидов, инвалидов первой и второй групп, детей-сирот, ветеранов боевых действий и др. Если после зачисления по особой квоте остаются свободные бюджетные места, вузы смогут передать их в отдельную квоту – для участников спецоперации и их детей, говорят в Минобрнауки. Это возможно, если число таких абитуриентов превышает изначально выделенные для них места. Всего в рамках приемной кампании на 2025/26 учебный год было перераспределено 1676 мест.
Общий объем отдельной квоты (для участников спецоперации и их детей) в 2025/26 учебном году с учетом перераспределения составил 53 800 мест, всего по ней было зачислено 28 700 человек, продолжил представитель ведомства. Описанные выше механизмы позволяют обеспечить реализацию законопроекта без выделения дополнительных бюджетных средств, заключил представитель пресс-службы министерства.
Объективно оценить потребность в новой мере поддержки – льготном праве на образование для вдов участников спецоперации – можно будет, когда начнется вступительная кампания в вузы в 2026 г., указала соавтор законопроекта, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Уже сейчас важно, чтобы и Минобрнауки, и сами вузы позаботились о том, чтобы новая мера не ущемляла права других льготных категорий, подчеркнула она. По ее словам, новая льгота никак не повлияет на количество бюджетных мест, доступных абитуриентам на общих основаниях.
Предложение Минобрнауки о расширении отдельной квоты свыше 10% от общего числа мест дает возможность вузам адаптироваться под реальный спрос, отмечает проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. Эффективность такого механизма будет зависеть от информированности потенциальных абитуриентов обо всех возможностях поступления по этой квоте, пояснила она.
«Для удовлетворения текущего уровня спроса предлагаемого механизма перераспределения квот должно хватить. Тем не менее, если интерес к обучению среди указанной категории лиц возрастет, потребуется дополнительная корректировка подходов и увеличение квот», – добавила Шимановская. Важно продолжать мониторинг ситуации и оперативно вносить изменения в случае роста интереса к данному виду образовательных возможностей, заключила она.
Квота в 10% от бюджетных мест в вузах для участников спецоперации и членов их семей может быть расширена, но для этого нужны новые механизмы финансирования, отметила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В феврале 2025 г. министр науки и высшего образования Валерий Фальков отмечал, что целый ряд университетов увеличили эту квоту до 30%. Абанкина указывала, что это в основном работает только в тех вузах, где есть свободные места по отдельным специальностям.
«Ведомости» направили запрос в фонд «Защитники Отечества».