Около 600 вдов участников СВО хотели бы получить высшее образование

Представитель Минобрнауки отметил, что ведомство уже завершило подготовку отзыва к законопроекту. Планируется, что Госдума рассмотрит его в первом чтении уже в октябре текущего года. С 2025/26 учебного года вузы могут перераспределять незаполненные бюджетные места между особой и отдельной квотами, сказал он. Особая квота предназначена для детей-инвалидов, инвалидов первой и второй групп, детей-сирот, ветеранов боевых действий и др. Если после зачисления по особой квоте остаются свободные бюджетные места, вузы смогут передать их в отдельную квоту – для участников спецоперации и их детей, говорят в Минобрнауки. Это возможно, если число таких абитуриентов превышает изначально выделенные для них места. Всего в рамках приемной кампании на 2025/26 учебный год было перераспределено 1676 мест.