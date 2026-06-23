Фальков: в 2026 году в вузах РФ предусмотрено более 620 000 бюджетных мест
В 2026 г. для приема в вузы в России установлено 620 481 бюджетное место, из них 73% распределено между учебными заведениями в регионах, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков президенту РФ Владимиру Путину, передает правительство РФ.
По данным министра, больше всего бюджетных мест предусмотрено для подготовки инженеров (42,5% от общего количества). Кроме того, лидирующие позиции по этому показателю заняли учителя и специалисты в областях здравоохранения и сельского хозяйства. В рамках целевого приема в вузы в 2026 г. установлено 83 140 мест, из них больше всего для подготовки кадров в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. Как отметил Фальков, впервые целевая квота на 100% привязана к конкретному работодателю.
Министр также рассказал, что основным способом подачи заявлений на прием в вузы в текущем году стал сервис «Поступление в вуз онлайн». Кроме того, на «Госуслугах» для россиян появился сервис «Подбор вуза».
На совещании Фальков отмечал, что в российских вузах в 2026 г. предусмотрено 53 500 бюджетных мест для участников спецоперации и их детей в рамках отдельной квоты. Это на 1300 мест больше, чем годом ранее. По словам Фалькова, по итогам проведенного анализа 364 вуза установили квоту выше минимально предусмотренного уровня.
20 июня на портале «Госуслуги» начался прием заявлений в вузы и колледжи. Сервис передает результаты ЕГЭ в вузы автоматически, позволяет отслеживать статус заявления, контролировать конкурсную ситуацию для оценки шансов поступления, а также выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Кроме того, зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.