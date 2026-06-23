Фальков: в 2026 году в вузах РФ предусмотрено более 620 000 бюджетных мест

По данным министра, больше всего бюджетных мест предусмотрено для подготовки инженеров (42,5% от общего количества). Кроме того, лидирующие позиции по этому показателю заняли учителя и специалисты в областях здравоохранения и сельского хозяйства. В рамках целевого приема в вузы в 2026 г. установлено 83 140 мест, из них больше всего для подготовки кадров в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. Как отметил Фальков, впервые целевая квота на 100% привязана к конкретному работодателю.