На «Госуслугах» открылся прием заявлений в вузы и колледжи

Летом 2025 г. на «Госуслугах» запустили возможность подбора вузов для абитуриентов. Инструмент позволяет фильтровать учебные заведения по различным параметрам: местоположение, наличие общежития и военной кафедры, форма обучения (очная или заочная). Также можно сравнивать образовательные программы, узнавать информацию о количестве бюджетных мест и конкурсных баллах, а также отслеживать свои позиции в рейтингах поступления.