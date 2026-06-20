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На «Госуслугах» открылся прием заявлений в вузы и колледжи

Ведомости

На портале «Госуслуги» начался прием заявлений в вузы и колледжи. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на «Госуслугах». Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы», – говорится в сообщении.

Сервис передает результаты ЕГЭ в вузы автоматически, позволяет отслеживать статус заявления, контролировать конкурсную ситуацию для оценки шансов поступления, а также выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Кроме того, зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.

При поступлении в колледж на «Госуслугах» можно пройти профориентацию, узнать о востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы.

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Общество

Приемная кампания продлится до 25 июля для поступления на бакалавриат и специалитет (бюджетные места), до 20 августа – для поступления в магистратуру (бюджетные места), до 20 сентября – для поступления на бакалавриат и специалитет по договору.

Кампания поступления в колледжи продлится до 10 августа на творческие специальности, до 15 августа – на все остальные специальности и целевое обучение.

Летом 2025 г. на «Госуслугах» запустили возможность подбора вузов для абитуриентов. Инструмент позволяет фильтровать учебные заведения по различным параметрам: местоположение, наличие общежития и военной кафедры, форма обучения (очная или заочная). Также можно сравнивать образовательные программы, узнавать информацию о количестве бюджетных мест и конкурсных баллах, а также отслеживать свои позиции в рейтингах поступления.

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