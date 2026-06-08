В ведущих вузах сильнее всего подорожали программы на стыке IT, математики и ИИ

В ведущих вузах сильнее всего подорожали программы на стыке IT, математики и ИИУниверситеты объясняют это ростом затрат на инфраструктуру, оборудование и зарплаты
В 2026 г. в ведущих вузах выросли цены на годовое обучение по направлениям, которые связаны с программированием и ИИ, анализом данных, прикладной математикой и информационной безопасностью. Годовая стоимость некоторых из них достигла 1 млн руб. К такому выводу пришли «Ведомости», проанализировав цены на программы в 10 университетах – лидерах рейтинга RAEX.
Стоимость обучения по направлению «прикладная математика и информатика» в МФТИ выросла до 1,014 млн руб. (+32% к прошлому учебному году), в МГТУ им. Баумана – до 699 000 руб. (+27%), в НИЯУ МИФИ – до 530 000 руб. (+20%). В РАНХиГС цена годового обучения по той же программе увеличилась до 450 000 руб. (+17%), а в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) – до 360 000 руб. (+19%).
Одним из лидеров по темпам роста стал МГТУ им. Баумана, где стоимость обучения по программе «бизнес-информатика» достигла 699 000 руб. (+52%). Год обучения на программе «ядерная физика и технологии» в НИЯУ МИФИ теперь стоит 600 000 руб. (+49%), в МФТИ – 1,181 млн руб.
В НИУ ВШЭ цена обучения по направлению «информационная безопасность» выросла до 800 000 руб. (+36%).
Повышение цен произошло и на наиболее востребованных экономических и управленческих направлениях. В СПбГУ стоимость обучения по программе «менеджмент» выросла до 602 000 руб. (+4%). В НИУ ВШЭ абитуриенты, желающие изучать экономику, должны будут заплатить 1 млн руб. (+30%). В РАНХиГС стоимость программы «экономика (деньги, банки, финансовый бизнес)» увеличилась до 690 000 руб. (+21%). Обучение по направлению «государственное и муниципальное управление» в этом же вузе будет стоить 676 000 руб. (+15%).
Рост цен на обучение по юридическим специальностям оказался практически повсеместным. В НИУ ВШЭ программа «юриспруденция» подорожала до 700 000 руб. (+35%), в МГУ – до 660 000 руб. (+11%).
Средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил 10,7% по сравнению с прошлым годом, следует из подсчетов Минобрнауки (цитата по «Интерфаксу»). Это на 2,6 п. п. ниже, чем в 2025 г.
90% первокурсников в МФТИ – это люди, которые поступают на бюджетные места, сказал «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. На контрактное обучение поступает всего 100–300 человек в зависимости от года. «Для нас это вопрос не зарабатывания денег, а удержания высокой планки качества образования для тех людей, которые к нам приходят», – пояснил он. Помимо этого МФТИ каждый год существенно повышает зарплату преподавателям, добавил Ливанов. Он также уточнил, что первокурсники, которые поступают на коммерческую основу, активно используют механизм образовательного кредитования.
Какие программы учитывались
В среднем стоимость обучения в МГТУ им. Баумана выросла почти на 19%, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. По его словам, сейчас стоимость обучения на всех инженерных направлениях одинаковая, она составляет 529 000 руб. в год. На рост цены повлияло несколько факторов. Например, приглашение практикующих экспертов из индустрии для запуска новых учебных модулей и необходимость обновлять материально-техническую базу под рыночные запросы. Помимо этого учитывалось удорожание расходников для лабораторных занятий и общее инфляционное давление на сопутствующие расходы – ЖКХ, безопасность и т. д., добавил он. (Инфляция по итогам 2025 г. составила 5,59%, следует из данных Росстата.)
Стоимость программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в РАНХиГС в среднем выросла около 13%, сказал проректор вуза Владимир Колодкин. Цена за обучение зависит от востребованности программ, качества преподавательского состава, числа стажировок и практик и т. д., пояснил он. Например, студентам, изучающим информационные технологии, необходимо мощное компьютерное оборудование, а студентам креативных специальностей – фото- и видеоаппаратура. «Качество образования мы ставим на первое место, поэтому рост цен неизбежен», – добавил он. По словам Колодкина, вуз также ориентируется на уровень инфляции: стоимость ряда программ выросла всего на 6–7%.
Вузы в преддверии того, что уже со следующего года может появиться регулирование стоимости обучения в сегменте платного образования, учитывали эту ситуацию и компенсировали свои потери за счет повышения цен, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Цены также могут повышаться от курса к курсу: такие условия оговариваются при подписании договора об оказании образовательных услуг, добавила она. Официально вузы имеют право повышать стоимость обучения каждый год с учетом прогнозной инфляции, заключила эксперт.
Увеличение цен на обучение связано с уровнем реальной инфляции: вузам необходимо повышать заработную плату своим сотрудникам, так как такие параметры предусмотрены бюджетными проектировками, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Кроме того, растет стоимость содержания университетских кампусов. Есть и накопленный эффект: в предыдущие годы рост стоимости обучения долгое время сдерживался вузами по просьбе Минобрнауки, но через определенный период возникает необходимость приводить ее в соответствие с экономической реальностью, добавил Сафонов.
«Ведомости» также направили запрос в МГУ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, МГИМО, НИУ ВШЭ, СПбПУ и Финансовый университет, чтобы узнать, как в среднем выросли цены на обучение в 2026/27 учебном году.