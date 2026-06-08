В ведущих вузах сильнее всего подорожали программы на стыке IT, математики и ИИ

90% первокурсников в МФТИ – это люди, которые поступают на бюджетные места, сказал «Ведомостям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. На контрактное обучение поступает всего 100–300 человек в зависимости от года. «Для нас это вопрос не зарабатывания денег, а удержания высокой планки качества образования для тех людей, которые к нам приходят», – пояснил он. Помимо этого МФТИ каждый год существенно повышает зарплату преподавателям, добавил Ливанов. Он также уточнил, что первокурсники, которые поступают на коммерческую основу, активно используют механизм образовательного кредитования.