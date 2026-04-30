Российские вузы подготовили больше 4300 специалистов по ассистивным технологиям

«Отрасль протезирования в России долгое время не совершенствовалась, мы пользовались немецкой продукцией», – сказал профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, сейчас важно заниматься НИОКР в сфере протезирования, биопечати органов и тканей. По мере роста числа исследований в области биоорганики потребность в специалистах будет расти, но пока подготовленных российскими университетами выпускников, вероятно, достаточно, заключил Сафонов. Он также отметил, что рынок ассистивных технологий зависим от госзаказа и при отсутствии финансирования его кадровый потенциал развиваться не будет.