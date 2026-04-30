Российские вузы подготовили больше 4300 специалистов по ассистивным технологиям

Российские вузы подготовили больше 4300 специалистов по ассистивным технологиямНа текущем этапе развития индустрии этих кадров должно хватить для обеспечения потребностей граждан
За 2023–2025 гг. российские университеты подготовили 3066 бакалавров и 1298 магистров по направлениям в области ассистивных технологий (AssistiveTech) – средств и услуг, помогающих людям с инвалидностью восстанавливать утраченные функции организма и возвращаться к полноценной жизни. Об этом на стратегической сессии в Сеченовском университете сообщил замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.
Потребность в отраслевых специалистах растет за счет развития индустрии протезирования. Рост рынка стимулируется в том числе программами господдержки ветеранов спецоперации, пояснил гендиректор Центра инноваций в травматологии и ортопедии Виктор Спектор. Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко добавил, что ассистивные технологии применяются и в гражданской медицине. «Кадры необходимо готовить, и они будут работать в практическом здравоохранении», – подчеркнул он.
Особенно быстро на рынке ассистивных технологий растет сегмент мобильности (протезы, кресла-коляски и т. д. – «Ведомости»), сказал во время стратсессии генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк. Согласно собственным данным «Моторики» и исследованию консалтинговой компании «Технологии доверия», в 2024 г. объем сегмента составил 123 млрд руб., или 11% от всего российского медтех-рынка (1,08 трлн руб.). Среднегодовой темп роста сегмента к 2030 г. ожидается на уровне 17%, а его прогнозный объем – 311 млрд руб.
Государство совмещает роли заказчика, регулятора и драйвера локального производства ассистивных технологий, подчеркнул Давидюк. По его мнению, объем финансирования индустрии остается высоким и продолжит расти в ближайшие годы. Например, фонд «Защитники Отечества» за счет государственных средств обеспечил техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски и др.) более 6000 ветеранов, рассказал его исполнительный директор Юрий Хабров.
В зоне спецоперации минно-взрывные травмы составляют подавляющее большинство ранений, рассказал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Они часто заканчиваются ампутацией конечностей, что ведет к росту спроса на протезирование. Благодаря системной господдержке продукция индустрии доступна раненым ветеранам, они могут получить протезы для повседневной жизни и для профессиональных занятий спортом, отметил Афанасьев.
«Отрасль протезирования в России долгое время не совершенствовалась, мы пользовались немецкой продукцией», – сказал профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, сейчас важно заниматься НИОКР в сфере протезирования, биопечати органов и тканей. По мере роста числа исследований в области биоорганики потребность в специалистах будет расти, но пока подготовленных российскими университетами выпускников, вероятно, достаточно, заключил Сафонов. Он также отметил, что рынок ассистивных технологий зависим от госзаказа и при отсутствии финансирования его кадровый потенциал развиваться не будет.
Отечественные производители закрывают около половины внутреннего спроса на ассистивные технологии в натуральном выражении, сказала инвестменеджер Kama Flow Анна Лабунец. В деньгах доля импорта выше и может достигать 60–70%, так как самые дорогие компоненты – микропроцессорные суставы, сенсорные системы, интеллектуальные модули – в основном поставляются из-за рубежа, уточнила она. Дальнейший рост рынка будет зависеть от того, как быстро компании смогут перейти от сборки и базовой локализации к разработке сложных технологических узлов. Потенциал есть в сегменте протезов нижних конечностей, бионических решений, средств передвижения и сервисов сопровождения пациента после получения изделия, считает Лабунец.
На стратсессии также обсудили кадровые потребности рынка. Он нуждается в высококвалифицированных инженерах-исследователях, отметил директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев. Лабунец указала на потребность в разработчиках мехатронных систем, специалистах по электронике, промышленному дизайну, материаловедению, биомеханике, сенсорике и встроенному программному обеспечению. По мнению Хаброва, профессию техника-протезиста могли бы освоить ветераны спецоперации. Более 50 человек уже приступили к такому обучению, сказал он.