За 2014–2024 годы число иностранных аспирантов в России удвоилось

За 2014–2024 годы число иностранных аспирантов в России удвоилосьЗа счет китайцев, которым в России учиться дешевле, граждан Казахстана, Узбекистана, Сирии и Ирака
За 2014–2024 гг. число иностранных аспирантов в России выросло более чем вдвое, составив 12 400 человек. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». Форма по подсчету таких абитуриентов стала доступна в базе Росстата с 2014 г., уточнили аналитики.
Самая многочисленная группа студентов (почти 39%) приехала из КНР – 4700 человек. В пятерку по количеству аспирантов также вошли представители Казахстана – 938 человек (около 8%), Сирии – 724 человека (почти 6%), Узбекистана – 435 человек (почти 4%) и Ирака – 388 человек (3%).
Представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что статистика по зачисленным в аспирантуру на 2025/26 учебный год будет доступна в мае.
Эксперты из ВШЭ отметили, что интеграции международных выпускников аспирантуры в российский сектор исследований и разработок препятствуют дефицит англоговорящих научных руководителей, сложности с признанием иностранных дипломов, а также ограниченные трудовые права во время обучения, говорится в исследовании.
Представитель пресс-службы Россотрудничества сообщил «Ведомостям», что число заявок от желающих поступить в российскую аспирантуру по квоте правительства в 2026/27 учебном году достигло 6465 (+21% за год). В 2025/26 учебном году их было 5345 (+5,3%), при этом доля зачисленных тогда составила 41% от общего количества поданных заявок. Годом ранее этот показатель был равен 30%.
Традиционно высокую активность проявляют представители государств СНГ: они подали 675 заявок на 2026/27 учебный год, т. е. 10% от всех заявок, сказал представитель Россотрудничества. Наибольшее число заявок из дальнего зарубежья поступило от граждан Сирии, Китая, Эфиопии, Алжира и Ирака. У них востребованы такие направления, как «менеджмент», «международные отношения», «стоматология», также стремительно набирающие популярность «искусственный интеллект и машинное обучение», «автоматизация», добавил он.
Для китайских студентов обучение в российской аспирантуре обходится дешевле, чем в своей стране, пояснила замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Помимо этого китайцам сложнее защитить кандидатскую диссертацию на родине из-за большой конкуренции и недостатка научных руководителей с нужной квалификацией. В России найти такого человека проще, а требования к защите диссертации менее жесткие: есть больше рейтинговых научных журналов по сравнению с китайскими аналогами, а процесс публикации статей, в том числе в платных изданиях, менее затруднителен, добавила она. Наиболее тесные контакты с Китаем развиваются в гуманитарных дисциплинах, а также в технических областях – физико-математическом, энергетическом и аэрокосмическом направлениях, добавил научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.
Аспирантура без границ
Неудивительно, что Казахстан и Узбекистан входят в пятерку стран – лидеров по числу аспирантов, обучающихся в России, именно эти государства формируют основную базу набора из стран Содружества и по другим формам обучения, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Российские университеты предоставляют им больше возможностей для поступления в аспирантуру и продолжения образования до более высокой квалификации по сравнению со странами дальнего зарубежья. Дополнительными преимуществами становятся понятная система академических требований и отсутствие серьезного языкового барьера, добавил Притчин.
Сирийские абитуриенты поступают в российские вузы на востребованные у всех арабских соискателей специальности – медицину и технические направления, отмечает замдекана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов. По его словам, студенты из этой страны лучше других иностранных учащихся владеют русским языком благодаря широкой государственной поддержке его изучения в стране в 2010-х гг.