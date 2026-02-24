За 2014–2024 годы число иностранных аспирантов в России удвоилось

Для китайских студентов обучение в российской аспирантуре обходится дешевле, чем в своей стране, пояснила замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Помимо этого китайцам сложнее защитить кандидатскую диссертацию на родине из-за большой конкуренции и недостатка научных руководителей с нужной квалификацией. В России найти такого человека проще, а требования к защите диссертации менее жесткие: есть больше рейтинговых научных журналов по сравнению с китайскими аналогами, а процесс публикации статей, в том числе в платных изданиях, менее затруднителен, добавила она. Наиболее тесные контакты с Китаем развиваются в гуманитарных дисциплинах, а также в технических областях – физико-математическом, энергетическом и аэрокосмическом направлениях, добавил научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.