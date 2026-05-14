В России сменились лидеры рейтингов вузов сразу в восьми предметных областях

В России сменились лидеры рейтингов вузов сразу в восьми предметных областяхРегиональные университеты начали укреплять позиции в технических рейтингах
В 2026 г. лидеры сменились в восьми предметных рейтингах российских вузов, в том числе по пяти инженерно-техническим направлениям. Об этом говорится в пятом выпуске предметных рейтингов вузов по 35 направлениям от агентства RAEX. В списки вошли 167 учебных заведений из 45 регионов.
Лидеры сменились по таким техническим направлениям, как «нефтегазовое дело», «авиационная и ракетно-космическая техника», «энергетика и электротехника», «электроника и радиотехника», «технологии легкой промышленности». В агентстве также отметили, что региональные вузы начали активнее проявлять себя в рейтингах инженерных и технических направлений подготовки. Так, по направлению «авиационная и ракетно-космическая техника» 85% участников первой десятки рейтинга расположены в регионах: в топ-10 вошли университеты из Самары, Томска, Казани, Перми, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Челябинска.
В сфере «кораблестроение и водный транспорт» доля региональных вузов составила 82% – в рейтинге представлены университеты из Владивостока, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Калининграда и Севастополя. По направлению «нефтегазовое дело» региональные вузы заняли 75% первой десятки: в рейтинг вошли университеты из Томска, Казани, Уфы, Красноярска и Перми.
Лидерами по количеству мест в первых тройках предметных рейтингов по-прежнему остаются столичные университеты. Первое место занимает Московский госуниверситет, который представлен в тройке лучших в 20 рейтингах. Второе место занял Санкт-Петербургский госуниверситет, вошедший в первую тройку 13 предметных рейтингов. Замыкает тройку наиболее представленных в предметных рейтингах вузов НИУ ВШЭ – 12 рейтингов.
Глава RAEX Дмитрий Гришанков отметил, что региональные университеты по многим областям сокращают разрыв со столичными вузами. Вместе с тем сохраняется высокая концентрация университетов – лидеров в сфере общественных наук в Москве и Санкт-Петербурге. Это говорит о необходимости дальнейшего выравнивания межрегиональных диспропорций, добавил он.
Средний балл ЕГЭ в столицах превышает региональный показатель на 8,8 балла уже три года подряд, отмечает заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Несмотря на позитивную динамику, региональные центры пока не достигли паритета со столичными вузами по качеству контингента. По его словам, можно говорить о формировании иерархической модели регионального инженерного образования, где несколько опорных центров – Томск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Калининград – показывают устойчивое развитие. При этом столичные вузы сохраняют лидерство за счет концентрации ресурсов, репутации и наиболее подготовленных абитуриентов, добавил он.
Усиление позиций региональных технических вузов в последние годы связано с их глубокой интеграцией с отраслевыми промышленными кластерами и новыми запросами экономики регионов, отмечает директор центра мониторинга и рейтинговых исследований Сергей Киреев. Близость к предприятиям и кластерам становится катализатором развития, обеспечивая практическую ориентированность обучения, доступ к ресурсам и формирование востребованных компетенций у выпускников, подчеркнул он.
Проректор по науке РАНХиГС Артур Азаров добавил, что сейчас региональные вузы получают хорошее грантовое финансирование на развитие и обновление инфраструктуры. Предприятия также получили возможность формировать совместные образовательные программы и осуществлять целевой набор абитуриентов на них, пояснил он. По словам Азарова, некоторые региональные вузы действительно успешно конкурируют с университетами Москвы и Санкт-Петербурга. При этом по научной и теоретической подготовке в ряде случаев они пока уступают столичным флагманам, но в своих отраслевых направлениях играют значительную роль, в том числе благодаря ориентированности на практику и близость крупных промышленных предприятий, добавил он.
В доминировании Москвы и Петербурга в социально-экономических и гуманитарных направлениях ведущую роль играют концентрация экспертизы, репутационный ресурс, доступ к уникальным исследовательским базам и высокая концентрация платежеспособного спроса на таких специалистов, говорит исполнительный директор Фонда развития Физтехшкол Андрей Богданов. Преодолеть эту инерцию, по его словам, можно только при появлении в крупнейших макрорегионах собственных сильных исследовательских центров и крупных работодателей в этой сфере.
Минобрнауки распределило на 2026/27 учебный год около 620 500 бюджетных мест, сообщила пресс-служба правительства в октябре 2025 г. Из них 371 000 мест предусмотрена для очных программ бакалавриата и специалитета. При этом долю бюджетных мест в региональных вузах планируется увеличить до 73,4%.