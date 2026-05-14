В России сменились лидеры рейтингов вузов сразу в восьми предметных областях

Проректор по науке РАНХиГС Артур Азаров добавил, что сейчас региональные вузы получают хорошее грантовое финансирование на развитие и обновление инфраструктуры. Предприятия также получили возможность формировать совместные образовательные программы и осуществлять целевой набор абитуриентов на них, пояснил он. По словам Азарова, некоторые региональные вузы действительно успешно конкурируют с университетами Москвы и Санкт-Петербурга. При этом по научной и теоретической подготовке в ряде случаев они пока уступают столичным флагманам, но в своих отраслевых направлениях играют значительную роль, в том числе благодаря ориентированности на практику и близость крупных промышленных предприятий, добавил он.