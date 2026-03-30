Региональные колледжи оказались лучше столичных по трудоустройству и зарплатам

Региональные колледжи оказались лучше столичных по трудоустройству и зарплатамСреди вузов больше половины рейтинга Минтруда занимают московские учебные заведения
Региональные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования (СПО) не уступают московским по качеству подготовки студентов, следует из рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов Минтруда, с которыми ознакомились «Ведомости». Они показывают востребованность среди работодателей бывших студентов отдельного учебного заведения в сравнении с остальными образовательными организациями, которые обучают этому же направлению. По подсчетам Минтруда, региональные вузы опережают столичные в 45% рейтингов выпускников по трудоустройству.
Например, по направлению подготовки «машиностроение» для бакалавриата и специалитета лидирует Национальный исследовательский томский политехнический университет с итоговым индексом 1,53 балла, на втором месте – Московский государственный технический университет им. Баумана (1,41 балла), на третьем – Московский политехнический университет (1,34 балла).