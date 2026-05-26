Только 20% старшеклассников и студентов СПО имеют базовые знания в области ИИ

В России изучение ИИ остается фрагментарным в отличие от стран – лидеров в этой области – Китая, США, ОАЭ, отмечает ведущий научный сотрудник дирекции приоритетных образовательных инициатив общеакадемического факультета РАНХиГС, один из авторов исследования, Дайана Вавилова. В этих странах изучение основ ИИ уже интегрировано в обязательную школьную программу. Для устранения этого разрыва России следует вводить базовые модули по ИИ в школьную программу, начиная с факультативов в 5–7-х классах и постепенно переходя к обязательному модулю в курсе информатики к 2030 г. По словам Вавиловой, выпускники школ и колледжей, не обладающие компетенциями в области ИИ, рискуют остаться лишь «цифровыми потребителями», а не создателями или управленцами новых технологий.