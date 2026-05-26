Только 20% старшеклассников и студентов СПО имеют базовые знания в области ИИ

Только 20% старшеклассников и студентов СПО имеют базовые знания в области ИИБольшинство молодых людей пользуется нейросетями, но лишь небольшая часть изучает принципы их работы
Около 15–20% российских старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО) имеют базовые знания в области искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в своем исследовании «Кадры для цифровой экономики со школьной скамьи: кто будет создавать ИИ в России?». Статья вышла в майском номере научного журнала «Цифровая экономика», обратили внимание «Ведомости».
Для оценки охвата базовых знаний в области ИИ авторы исследования сопоставили официальную статистику по численности школьников и студентов СПО – около 22 млн человек на начало 2025/26 учебного года – с данными программы «Урок цифры». Согласно им, в прошлом году бесплатные онлайн-уроки по ИИ прошло почти 4 млн уникальных участников.
По оценке авторов исследования, углубленно изучает ИИ не более 5–10% школьников и студентов СПО. Такой вывод они сделали на основе анализа вовлеченности мотивированных учащихся в государственные инициативы («IT-куб», «Кванториум», «Мини-Сириус»), а также прохождений курсов «Яндекс практикума» и других платформ.
Сейчас для школьников и студентов колледжей в России доступны различные возможности для изучения ИИ, говорится в исследовании. В отдельных школах есть факультативный курс «Знакомство с ИИ» для младших классов, для учащихся 5–9-х классов выпущены первые российские пособия по ИИ. Школьникам 7–11-х классов доступны цифровые образовательные ресурсы с ранним погружением в область информационно-коммуникационных технологий от компании «Яндекс», которые были одобрены Минпросвещения. В колледжах основы ИИ могут включаться в программы IT-специальностей и отдельных дисциплин, а с 2025 г. началась подготовка по новой специальности «интеграция решений с применением технологий ИИ».
В России изучение ИИ остается фрагментарным в отличие от стран – лидеров в этой области – Китая, США, ОАЭ, отмечает ведущий научный сотрудник дирекции приоритетных образовательных инициатив общеакадемического факультета РАНХиГС, один из авторов исследования, Дайана Вавилова. В этих странах изучение основ ИИ уже интегрировано в обязательную школьную программу. Для устранения этого разрыва России следует вводить базовые модули по ИИ в школьную программу, начиная с факультативов в 5–7-х классах и постепенно переходя к обязательному модулю в курсе информатики к 2030 г. По словам Вавиловой, выпускники школ и колледжей, не обладающие компетенциями в области ИИ, рискуют остаться лишь «цифровыми потребителями», а не создателями или управленцами новых технологий.
ИИ уже проник в ежедневную рутину благодаря нейросетям в смартфонах и общему информационному шуму, но это все еще бытовой уровень знаний, считает руководитель проектов развития в компании AI Directum Илья Петухов. По его словам, разрыв между поверхностным знакомством с ИИ и реальными профессиональными навыками у школьников, как минимум, двукратный, «если не больше».
Сегодняшняя система массового ИИ-образования в России эффективно решает задачу цифровой грамотности, обучая школьников и студентов пользованию чат-ботами и генераторами изображений, считает глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель программ обучения IT-экосистемы «Лукоморье» Анастасия Горелова. При этом она не решает задачу подготовки инженерного резерва – тех самых людей, способных создавать, дообучать и интегрировать ИИ-модели в промышленность и экономику, добавила она.
Базовые профессиональные навыки в ИИ сегодня – это не столько знание отдельных моделей или терминов, сколько способность решать с ним задачи, говорит руководитель ML-департамента компании Postgres Professional Савелий Батурин. Текущий охват базовых знаний среди школьников эксперт назвал не кадровым резервом для страны, а потенциалом для его создания. Чтобы реализовать этот потенциал, нужны следующие ступени – проектная работа, сильные наставники, олимпиады и хакатоны, связь с вузами, индустриальные задачи, доступ к современным инструментам и ресурсам, добавил он.