VTBR86,65-3,52%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,17-0,17%
Только 20% старшеклассников и студентов СПО имеют базовые знания в области ИИ

Большинство молодых людей пользуется нейросетями, но лишь небольшая часть изучает принципы их работы
Анастасия Майер
Алексей Орлов / Ведомости

Около 15–20% российских старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО) имеют базовые знания в области искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в своем исследовании «Кадры для цифровой экономики со школьной скамьи: кто будет создавать ИИ в России?». Статья вышла в майском номере научного журнала «Цифровая экономика», обратили внимание «Ведомости».

Для оценки охвата базовых знаний в области ИИ авторы исследования сопоставили официальную статистику по численности школьников и студентов СПО – около 22 млн человек на начало 2025/26 учебного года – с данными программы «Урок цифры». Согласно им, в прошлом году бесплатные онлайн-уроки по ИИ прошло почти 4 млн уникальных участников.

По оценке авторов исследования, углубленно изучает ИИ не более 5–10% школьников и студентов СПО. Такой вывод они сделали на основе анализа вовлеченности мотивированных учащихся в государственные инициативы («IT-куб», «Кванториум», «Мини-Сириус»), а также прохождений курсов «Яндекс практикума» и других платформ.

Сейчас для школьников и студентов колледжей в России доступны различные возможности для изучения ИИ, говорится в исследовании. В отдельных школах есть факультативный курс «Знакомство с ИИ» для младших классов, для учащихся 5–9-х классов выпущены первые российские пособия по ИИ. Школьникам 7–11-х классов доступны цифровые образовательные ресурсы с ранним погружением в область информационно-коммуникационных технологий от компании «Яндекс», которые были одобрены Минпросвещения. В колледжах основы ИИ могут включаться в программы IT-специальностей и отдельных дисциплин, а с 2025 г. началась подготовка по новой специальности «интеграция решений с применением технологий ИИ».

«Урок цифры»

Программа «Урок цифры» – это серия бесплатных онлайн-уроков в области IT. Ее курируют АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения. Она рассчитана на учащихся 5–11-х классов и студентов СПО. Программа делится на блоки, каждый из которых знакомит учащихся с отдельной темой. В 2025 г. число прохождений курсов программы увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом и достигло 23,2 млн, подсчитали авторы исследования.

В России изучение ИИ остается фрагментарным в отличие от стран – лидеров в этой области – Китая, США, ОАЭ, отмечает ведущий научный сотрудник дирекции приоритетных образовательных инициатив общеакадемического факультета РАНХиГС, один из авторов исследования, Дайана Вавилова. В этих странах изучение основ ИИ уже интегрировано в обязательную школьную программу. Для устранения этого разрыва России следует вводить базовые модули по ИИ в школьную программу, начиная с факультативов в 5–7-х классах и постепенно переходя к обязательному модулю в курсе информатики к 2030 г. По словам Вавиловой, выпускники школ и колледжей, не обладающие компетенциями в области ИИ, рискуют остаться лишь «цифровыми потребителями», а не создателями или управленцами новых технологий.

ИИ уже проник в ежедневную рутину благодаря нейросетям в смартфонах и общему информационному шуму, но это все еще бытовой уровень знаний, считает руководитель проектов развития в компании AI Directum Илья Петухов. По его словам, разрыв между поверхностным знакомством с ИИ и реальными профессиональными навыками у школьников, как минимум, двукратный, «если не больше».

ИИ-профиль в школах

Российские школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом 20 мая сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В феврале министерство уже включило учебники «Введение в ИИ» для 5–6-х, 7–8-х и 9-го классов в федеральный перечень школьных пособий.

Сегодняшняя система массового ИИ-образования в России эффективно решает задачу цифровой грамотности, обучая школьников и студентов пользованию чат-ботами и генераторами изображений, считает глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт», руководитель программ обучения IT-экосистемы «Лукоморье» Анастасия Горелова. При этом она не решает задачу подготовки инженерного резерва – тех самых людей, способных создавать, дообучать и интегрировать ИИ-модели в промышленность и экономику, добавила она.

Базовые профессиональные навыки в ИИ сегодня – это не столько знание отдельных моделей или терминов, сколько способность решать с ним задачи, говорит руководитель ML-департамента компании Postgres Professional Савелий Батурин. Текущий охват базовых знаний среди школьников эксперт назвал не кадровым резервом для страны, а потенциалом для его создания. Чтобы реализовать этот потенциал, нужны следующие ступени – проектная работа, сильные наставники, олимпиады и хакатоны, связь с вузами, индустриальные задачи, доступ к современным инструментам и ресурсам, добавил он.

