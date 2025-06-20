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На «Госуслугах» запущен сервис по подбору вузов для абитуриентов

Ведомости

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис для абитуриентов, который помогает подобрать вуз и специальность на основе баллов и предметов ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Новый инструмент позволяет фильтровать учебные заведения по различным параметрам: местоположение, наличие общежития и военной кафедры, форма обучения (очная или заочная). С его помощью можно сравнивать образовательные программы, узнавать информацию о количестве бюджетных мест и конкурсных баллах, а также отслеживать свои позиции в рейтингах поступления.

В базе сервиса представлено более 1000 вузов и 1100 специальностей и направлений бакалавриата, специалитета или базового высшего образования. Подача документов для зачисления доступна онлайн с 20 июня через «Госуслуги», что исключает необходимость личного посещения приемной комиссии вуза.

«Сервис полностью бесплатный и предоставляет официальные данные из государственной системы Рособрнадзора», – пояснили в правительстве РФ.

20 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что приемная кампания стартовала в более чем 1200 вузах и около 4000 колледжей. Было выделено 619 000 и 835 000 бюджетных мест соответственно. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что традиционно более 73% бюджетных мест выделено региональным вузам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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