На «Госуслугах» запущен сервис по подбору вузов для абитуриентов
На портале «Госуслуги» запущен новый сервис для абитуриентов, который помогает подобрать вуз и специальность на основе баллов и предметов ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Новый инструмент позволяет фильтровать учебные заведения по различным параметрам: местоположение, наличие общежития и военной кафедры, форма обучения (очная или заочная). С его помощью можно сравнивать образовательные программы, узнавать информацию о количестве бюджетных мест и конкурсных баллах, а также отслеживать свои позиции в рейтингах поступления.
В базе сервиса представлено более 1000 вузов и 1100 специальностей и направлений бакалавриата, специалитета или базового высшего образования. Подача документов для зачисления доступна онлайн с 20 июня через «Госуслуги», что исключает необходимость личного посещения приемной комиссии вуза.
«Сервис полностью бесплатный и предоставляет официальные данные из государственной системы Рособрнадзора», – пояснили в правительстве РФ.
20 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что приемная кампания стартовала в более чем 1200 вузах и около 4000 колледжей. Было выделено 619 000 и 835 000 бюджетных мест соответственно. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что традиционно более 73% бюджетных мест выделено региональным вузам.