Минобрнауки завершит переход вузов на новую модель образования до 2030 года

11 июля Фальков заявил, что все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных предмета: историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Минобрнауки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны.