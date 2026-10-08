Минобрнауки завершит переход вузов на новую модель образования до 2030 года
Плавный переход вузов на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 г. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков «РИА Новости».
По отдельным группам специальностей соответствующие мероприятия должны провести к 2027/2028 учебному году.
11 июля Фальков заявил, что все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных предмета: историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Минобрнауки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны.