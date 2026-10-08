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Минобрнауки завершит переход вузов на новую модель образования до 2030 года

Инна Шульгина

Плавный переход вузов на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 г. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков «РИА Новости».

По отдельным группам специальностей соответствующие мероприятия должны провести к 2027/2028 учебному году.

11 июля Фальков заявил, что все студенты вузов, независимо от специальности и формы обучения, будут изучать четыре обязательных предмета: историю, основы российской государственности, русский язык и философию. По словам главы Минобрнауки, введение русского языка в состав единого социогуманитарного блока повысит качество преподавания и укрепит единство образовательного пространства страны.

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