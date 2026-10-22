Трамп обвинил Иран в росте цен на нефть
Иран пытается поднять цены на нефть перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Иран делает все возможное, чтобы поднять цены на нефть перед промежуточными выборами в США. Они даже инсценируют убийства, мины и все остальное, потому что через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала конфликта. Они продолжают убивать протестующих и всех, кто оказывается у них на пути», – говорится в сообщении.
Трамп добавил, что такое безразличное отношение мира и Демократической партии США к действиям Ирана шокирует его.
22 октября цена декабрьского фьючерса на нефть Brent на пике подорожала до $112,54 за барр. В последний раз стоимость превышала $112,54 за барр 18 мая. Нефть дорожает на фоне усилившегося конфликта в Саудовской Аравии и войны в Иране.
17 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в Ормузском проливе загорелся супертанкер, который перевозил более 2 млн баррелей нефти. Судно подорвалось на мине. По заявлению КСИР, судно намеренно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь ввести в заблуждение иранские морские власти.
В тот же день КСИР заявил, что в Ормузском проливе загорелся и потерял ход нефтяной танкер. КСИР подчеркнул, что в течение последних дней сообщалось о подрыве нескольких танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив, отключив электронные системы.