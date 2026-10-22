Трамп обвинил Иран в росте цен на нефть

«Иран делает все возможное, чтобы поднять цены на нефть перед промежуточными выборами в США. Они даже инсценируют убийства, мины и все остальное, потому что через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала конфликта. Они продолжают убивать протестующих и всех, кто оказывается у них на пути», – говорится в сообщении.