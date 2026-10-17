КСИР: нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе
Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, загорелся после того, как судно наткнулось на морскую мину в Ормузском проливе. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Танкер пытался пройти по несанкционированному маршруту с отключенными системами слежения.
По заявлению ВМС КСИР, судно намеренно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь ввести в заблуждение иранские морские власти. Танкер пытался пересечь пролив при поддержке американских военных. В заявлении подчеркивается, что решение отключить оборудование слежения и полагаться на военный эскорт США вместо координации с иранскими властями стало непосредственной причиной катастрофы.
ВМС КСИР выпустили предупреждение для всех морских судов, заявив, что Ормузский пролив остается закрытым в соответствии с суверенными решениями Ирана и морскими правилами.
14 октября контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). 12 октября КСИР Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. Судно отключило навигационную систему и проигнорировало предупреждение КСИРа, после чего было поражено. 10 октября Корпус стражей исламской революции заявил, что при попытке пройти по несогласованному маршруту в Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер. 9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе.