КСИР: нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе

14 октября контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). 12 октября КСИР Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. Судно отключило навигационную систему и проигнорировало предупреждение КСИРа, после чего было поражено. 10 октября Корпус стражей исламской революции заявил, что при попытке пройти по несогласованному маршруту в Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер. 9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе.