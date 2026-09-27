КСИР захватил американский подводный беспилотник в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о захвате дистанционно управляемой подводной лодки Remus 600 в Ормузском проливе, передает IRIB.
Как говорится в сообщении, беспилотник действовал в проливе для шпионажа. Remus 600 сейчас находится в руках специалистов для получения содержащейся в нем информации.
Военно-морские силы КСИР заявили, что Ормузский пролив закрыт и они предпринимают решительные действия против опасных перемещений и несанкционированного движения через пролив.
Как пишет IRIB, Remus 600 считается передовым американским подводным беспилотником. Он предназначен для подводной разведки, картирования морского дна, обнаружения и классификации мин, сбора данных об окружающей среде и поиска целей под водой.
Эта система может работать на глубине до 600 м, выполняя большую часть своих задач автономно и без необходимости постоянной связи с оператором. Данные с беспилотника могут дать точное представление о том, как американские подводные аппараты действуют в Ормузском проливе, добавили военные.
26 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Издание также отмечало, что Трамп отклонил предложение Ирана, которое предусматривало бы открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов.
Как пишет CNN, предложение Тегерана требует от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. 23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы.