Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США, но не приемлет язык силы

22 сентября Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он опроверг слухи о том, что у армии США закончились современные виды вооружения из-за войны с Ираном, и отметил, что ему предстоит принять важное решение по поводу возобновления ударов по Тегерану. По данным Associated Press, делегация Ирана покинула зал в течение 10 минут после начала речи американского лидера.