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Пезешкиан: Иран готов к переговорам с США, но не приемлет язык силы

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы, заявил в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в [отношении Ирана], должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»)

Также Пезешкиан добавил, что мир, который выстраивается не для всех, нельзя назвать миром, и подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует знать, что «иранский народ не склонится перед силой и заставит агрессоров пожалеть об этом».

Отдельно Пезешкиан отметил, что «Иран протягивает руку сотрудничества миру» и сказал, что страны Ближнего Востока не будут в одиночку решать вопросы безопасности. «Либо мы будем строить безопасность в мире, либо будем вместе терпеть нестабильность», – подчеркнул он.

22 сентября Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он опроверг слухи о том, что у армии США закончились современные виды вооружения из-за войны с Ираном, и отметил, что ему предстоит принять важное решение по поводу возобновления ударов по Тегерану. По данным Associated Press, делегация Ирана покинула зал в течение 10 минут после начала речи американского лидера.

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