Посредничество по Украине, решения по Ирану и Гренландии: что сказал Трамп в ООН

Помимо этого американский лидер затронул в выступлении соглашение, которое США заключили с Данией и Гренландией. Оно подразумевает размещение американского военного контингента на острове. По его словам, после того как документ будет подписан, Вашингтон «немедленно» отправит военных в Гренландию, а также начнет там строительство двух крупных баз.