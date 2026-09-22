Посредничество по Украине, решения по Ирану и Гренландии: что сказал Трамп в ООН

Посредничество по Украине, решения по Ирану и Гренландии: что сказал Трамп в ООНПрезидент США выступал на Генассамблее 40 минут, делегации Кубы и Ирана покинули зал
Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе своей речи американский лидер затронул войну с Ираном, соглашение с Данией и Гренландией, а также подчеркнул, что добьется мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. «Ведомости» собрали главное из заявлений главы Белого дома.
Трамп может возобновить удары по Ирану
Американский лидер прокомментировал слухи о том, что у США закончились современные виды вооружения из-за войны с Ираном. По словам Трампа, это не соответствуют действительности.
«У нас больше боеприпасов, чем мы когда-либо могли бы представить себе использовать, и мы производим их на уровнях, которых никогда раньше не делали», – заявил он (цитата по Associated Press).
Кроме того, президент США в ходе выступления отметил, что ему предстоит принять важное решение по поводу возобновления ударов по Тегерану. Однако он считает, что Исламская Республика «заключит сделку» сразу после выборов в конгресс США, которые пройду 3 ноября.
Также Трамп указал на отсутствие беспокойства из-за того, что война с Ираном может навредить шансам Республиканской партии во время выборов, которые «даже не приходят ему в голову», когда он речь заходит об Исламской Республике.
«Они [Иран] ждут, как я выступлю на промежуточных выборах. Я уже это сделал и выиграл с большим отрывом. И я буду здесь два с половиной года», – отметил глава государства.
По данным Associated Press, иранская делегация покинула зал в течение 10 минут после того, как Трамп начал свое выступление.
О конфликте на Украине, санкциях против РФ и Гренландии
Президент США подчеркнул, что Вашингтон тесно сотрудничает со странами по этому вопросу. Также Трамп выразил убежденность, что в скором времени Москва и Киев придут к миру.
«Мы тесно сотрудничаем с лидерами России и Украины, и мы добьемся этого [урегулирования конфликта]. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди думают», – подчеркнул он.
Кроме того, президент США отметил, что может принять закон, позволяющий ввести масштабные санкции против России, который также предусматривает возможность введения пошлин в размере до 100% для стран. Он подписал 19 сентября.
«Я подписал новый мощный закон, принятый конгрессом, который предоставляет мне огромные новые полномочия в сфере тарифов, и, если потребуется, мне придется ими воспользоваться», – заявил Трамп.
Помимо этого американский лидер затронул в выступлении соглашение, которое США заключили с Данией и Гренландией. Оно подразумевает размещение американского военного контингента на острове. По его словам, после того как документ будет подписан, Вашингтон «немедленно» отправит военных в Гренландию, а также начнет там строительство двух крупных баз.
Трамп заявил, что власти Кубы «потерпят крах»
Президент США во время выступления отметил, что Белый дом занят «фундаментальными изменениями» на Кубе. Он заявил, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры с Гаваной, подчеркнув, что не позволит противникам США использовать остров в качестве военной базы.
«Моя администрация также добивается фундаментальных изменений ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что кубинские власти скоро «потерпят крах». В момент выступления Трампа делегация Кубы покинула зал.
Трамп призвал построить светлое будущее
Завершая свое выступление, Трамп призвал мировое сообщество построить лучшее будущее и отстоять идеалы процветания. Он отметил, что действовать нужно не только в рамках ООН.
«Вместе мы построим для людей будущее, которое будет светлее, полнее надежд и величественнее, чем когда-либо прежде», – заявил американский президент (цитата по «РИА Новости»).
Как пишет Associated Press, речь Трампа продлилась около 40 минут. По данным агентства, он представил ключевые части речи почти точно так, как они были представлены в выдержках, опубликованных СМИ заранее.