Песков: «адские санкции» США не укрепляют отношения с Россией
Подписание президентом США «адских санкций» против России не способствует улучшению российско-американских отношений, однако Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования. Но, в целом, здесь важно не забывать, что в отношении России было введено более 30 000 различных санкций – страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее», – сказал он.
Песков отметил, что сейчас Россия смогла адаптироваться к санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта их влияния.
17 сентября палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции против России. Документ также дает возможность президенту ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. За законопроект проголосовали 262 человека, против – 159. 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал документ.
Песков заявил, что принятие США новых санкций негативно скажется на урегулировании украинского вопроса. Такие действия, по мнению пресс-секретаря, можно охарактеризовать как недружественные.