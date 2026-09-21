Песков: «адские санкции» США не укрепляют отношения с Россией

«Это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования. Но, в целом, здесь важно не забывать, что в отношении России было введено более 30 000 различных санкций – страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее», – сказал он.