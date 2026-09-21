Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,536-0,37%ARSA6,91+1,02%MGTS1 470+0,14%IMOEX2 250,82-1,2%RTSI842,14-1,2%RGBI112,73+0,03%RGBITR770,66+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: «адские санкции» США не укрепляют отношения с Россией

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Подписание президентом США «адских санкций» против России не способствует улучшению российско-американских отношений, однако Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования. Но, в целом, здесь важно не забывать, что в отношении России было введено более 30 000 различных санкций – страновых, корпоративных, секторальных, против физических лиц и так далее», – сказал он.

Песков отметил, что сейчас Россия смогла адаптироваться к санкциям и нашла способы минимизации негативного эффекта их влияния.

17 сентября палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий масштабные санкции против России. Документ также дает возможность президенту ввести пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, включая Китай и Индию. За законопроект проголосовали 262 человека, против – 159. 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал документ.

Песков заявил, что принятие США новых санкций негативно скажется на урегулировании украинского вопроса. Такие действия, по мнению пресс-секретаря, можно охарактеризовать как недружественные.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь