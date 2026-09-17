Песков: введение США новых санкций против РФ усложнит урегулирование на Украине

16 сентября палата представителей США приняла законопроект о масштабных санкциях против России, который также дает американскому президенту Дональду Трампу возможность установить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, в том числе для Китая и Индии. Anadolu пишет, что санкции направлены против российских чиновников, олигархов, членов их семей, иностранных граждан, а также российских банков и финансовых учреждений.