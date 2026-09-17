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Песков: введение США новых санкций против РФ усложнит урегулирование на Украине

Инна Шульгина

Принятие палатой представителей США законопроекта об «адских санкциях» против России относится к недружественным действиям. Это негативно скажется на украинском урегулировании, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле наблюдают за прохождением этого документа.

«Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

16 сентября палата представителей США приняла законопроект о масштабных санкциях против России, который также дает американскому президенту Дональду Трампу возможность установить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, в том числе для Китая и Индии. Anadolu пишет, что санкции направлены против российских чиновников, олигархов, членов их семей, иностранных граждан, а также российских банков и финансовых учреждений.

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