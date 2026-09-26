Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу

Как пишет CNN, предложение Тегерана требует от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он отказался уточнить эти условия, но сказал, что они «не более чем» то, что было включено в меморандум о взаимопонимании – соглашение, подписанное обеими сторонами в июне, которое быстро рухнуло.