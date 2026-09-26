Трамп отверг предложение Ирана по Ормузскому проливу
Президент США Дональд Трамп отклонил иранское предложение по Ормузскому проливу. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Они сделали предложение, но я его отверг», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
26 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что глава Белого дома намерен возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Издание также отмечало, что Трамп отклонил предложение Ирана, которое предусматривало бы открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов.
Как пишет CNN, предложение Тегерана требует от Вашингтона выполнить ряд условий в течение семи дней. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он отказался уточнить эти условия, но сказал, что они «не более чем» то, что было включено в меморандум о взаимопонимании – соглашение, подписанное обеими сторонами в июне, которое быстро рухнуло.
В ответ на комментарии Арагчи представитель Белого дома заявил CNN, что стороны ведут «позитивные и конструктивные обсуждения через посредников». По его словам, Соединенные Штаты находятся в очень сильной позиции, контролируя Ормузский пролив, поэтому они не спешат.
Условия Ирана включают отмену США санкций на продажу нефти, снятие морской блокады и прекращение других экономических санкций, введенных после краха соглашения в июне, сообщил CNN региональный источник, знакомый с ходом переговоров.
23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. 22 сентября Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он опроверг слухи о том, что у армии США закончились современные виды вооружения из-за войны с Ираном, и отметил, что ему предстоит принять важное решение по поводу возобновления ударов по Тегерану.