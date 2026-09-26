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WSJ: Трамп намерен возобновить бомбардировки Ирана после выборов в США

Ася Султанова

Президент США Дональд Трамп намерен возобновить бомбардировки Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей.

По данным издания, глава Белого дома отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Оно предусматривало открытие Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие американской блокады иранских портов. По словам Трампа, Тегеран умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая демонтирует его ядерную программу.

23 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. Отдельно он отметил, что «Иран протягивает руку сотрудничества миру» и сказал, что страны Ближнего Востока не будут в одиночку решать вопросы безопасности.

22 сентября Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он опроверг слухи о том, что у армии США закончились современные виды вооружения из-за войны с Ираном, и отметил, что ему предстоит принять важное решение по поводу возобновления ударов по Тегерану.

Выборы в американский конгресс пройдут 3 ноября.

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