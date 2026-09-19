Al Jazeera: Иран передал США предложение о прекращении войны

16 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что конфликт Вашингтона с Тегераном перейдет в новую фазу через несколько месяцев. Вэнс уточнил, что конфликт закончится «сразу после» промежуточных выборов в конгресс, и добавил, что Трамп является главнокомандующим, а значит, именно он знает, когда начинаются и заканчиваются конфликты.