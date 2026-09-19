Al Jazeera: Иран передал США предложение о прекращении войны
Тегеран передал через Катар сообщение США, в котором предложил прекратить войну. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на главу службы безопасности Ирана Мохсена Резайи.
По данным издания, в предложение входит прекращение боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских средств и прекращение блокады.
«Мы поддерживаем связь с катарским посредником, который передал Вашингтону наши условия прекращения войны, и ожидаем ответа от президента [США Дональда] Трампа», – заявил Резайи.
16 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что конфликт Вашингтона с Тегераном перейдет в новую фазу через несколько месяцев. Вэнс уточнил, что конфликт закончится «сразу после» промежуточных выборов в конгресс, и добавил, что Трамп является главнокомандующим, а значит, именно он знает, когда начинаются и заканчиваются конфликты.
9 сентября Трамп сообщил, что война с Ираном закончится сразу после выборов в ноябре. Он сказал, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, но допустил возможность их проведения в будущем.