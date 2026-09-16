Вэнс: конфликт США с Ираном перейдет в новую фазу через несколько месяцев
Конфликт в Иране через несколько месяцев перейдет в новую фазу. Об этом заявил в интервью газете New York Post вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы не можем предсказывать будущее, но, я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев все это вступит в совершенно иную фазу», – сказал он.
Вэнс уточнил, что конфликт закончится «сразу после» промежуточных выборов в конгресс и добавил, что президент США Дональд Трамп является главнокомандующим, а значит, именно он знает, когда начинаются и заканчиваются конфликты.
По словам Вэнса, у данного конфликта есть две фазы: первая из них (уничтожение иранской ядерной программы и вооруженных сил) завершена. Второй этап будет сконцентрирован на лишении возможности Ирана восстановить ядерную программу.
9 сентября Трамп заявил, что война с Ираном закончится сразу после выборов в ноябре. Он сказал, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, но допустил возможность их проведения в будущем.
11 сентября американский лидер заявил, что война закончится раньше, чем его президентский срок. «Нет, нет никакой вероятности этого», – сказал он.