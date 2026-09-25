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Президент Ирана допустил заключение сделки с США до выборов в конгресс

Татьяна Мозолевская

Иран допустил заключение сделки с США до промежуточных выборов в американский конгресс в ноябре, сообщил NBC News со ссылкой на президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Мы не хотим, чтобы это затянулось до промежуточных выборов. Мы хотим, чтобы американцы вернулись к меморандуму о взаимопонимании до промежуточных выборов», – заявил Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь идет о меморандуме между США и Ираном, который предусматривал временное прекращение огня. Соглашение было заключено в июне, но впоследствии перестало действовать, напоминает телеканал.

23 сентября Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. Также он добавил, что мир, который выстраивается не для всех, нельзя назвать миром, и подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует знать, что «иранский народ не склонится перед силой и заставит агрессоров пожалеть об этом».

Выборы в американский конгресс пройдут 3 ноября.

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