Президент Ирана допустил заключение сделки с США до выборов в конгресс

23 сентября Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. Также он добавил, что мир, который выстраивается не для всех, нельзя назвать миром, и подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует знать, что «иранский народ не склонится перед силой и заставит агрессоров пожалеть об этом».