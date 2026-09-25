Президент Ирана допустил заключение сделки с США до выборов в конгресс
Иран допустил заключение сделки с США до промежуточных выборов в американский конгресс в ноябре, сообщил NBC News со ссылкой на президента Ирана Масуда Пезешкиана.
«Мы не хотим, чтобы это затянулось до промежуточных выборов. Мы хотим, чтобы американцы вернулись к меморандуму о взаимопонимании до промежуточных выборов», – заявил Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Речь идет о меморандуме между США и Ираном, который предусматривал временное прекращение огня. Соглашение было заключено в июне, но впоследствии перестало действовать, напоминает телеканал.
23 сентября Пезешкиан сообщил, что Иран готов к диалогу с США, но не приемлет язык силы. Также он добавил, что мир, который выстраивается не для всех, нельзя назвать миром, и подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу следует знать, что «иранский народ не склонится перед силой и заставит агрессоров пожалеть об этом».
Выборы в американский конгресс пройдут 3 ноября.