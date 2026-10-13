UKMTO: контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе
Контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
По данным ведомства, об обстреле контейнеровоза сообщил проверенный источник. Позже UKMTO проинформировало о аналогичном инциденте с танкером.
12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, танкер намеревался покинуть Ормузский пролив. Он отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждение КСИР, после чего был поражен. Отмечается, что после удара на борту судна начался пожар. Также в КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен.
9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе. По данным КСИРа, танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. После удара в машинном отделении и системе управления судна произошел пожар.