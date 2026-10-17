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КСИР сообщил о пожаре на танкере в Ормузском проливе

Анна Суслова

Нефтяной танкер загорелся в Ормузском проливе и потерял ход. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Сегодня в полдень наблюдательные группы ВМС армии, которые постоянно ведут наблюдение и контроль за восточной частью Ормузского пролива, обнаружили и идентифицировали одно нарушившее правила нефтяное судно, которое загорелось в районе Оманского залива и потеряло ход», – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение последних дней сообщалось о подрыве нескольких танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив, отключив электронные системы. КСИР подчеркнул, что Иран удерживает контроль над восточной частью Ормузского пролива, Аравийским и Оманским морями, и призвал не ориентироваться на информацию из других источников.

17 октября КСИР также сообщил, что в Ормузском проливе загорелся супертанкер, который перевозил более 2 млн баррелей нефти. Судно подорвалось на мине. По заявлению ВМС КСИР, судно намеренно отключило все системы позиционирования и радиолокации, пытаясь ввести в заблуждение иранские морские власти. Танкер пытался пересечь пролив при поддержке американских военных.

14 октября в районе Ормузского пролива после попадания снаряда затонул контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура. Оператором контейнеровоза является компания GFS Ship Management FZE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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