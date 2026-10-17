КСИР сообщил о пожаре на танкере в Ормузском проливе

В пресс-службе добавили, что в течение последних дней сообщалось о подрыве нескольких танкеров, которые пытались пересечь Ормузский пролив, отключив электронные системы. КСИР подчеркнул, что Иран удерживает контроль над восточной частью Ормузского пролива, Аравийским и Оманским морями, и призвал не ориентироваться на информацию из других источников.