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Reuters: у Ормузского пролива затонул контейнеровоз под флагом Сингапура

Ксения Наумчик
AP Photo
AP Photo

Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в районе Ормузского пролива после попадания снаряда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

По данным агентства, это второй случай затопления судна с начала войны между США и Ираном в феврале.

Оператором контейнеровоза является компания GFS Ship Management FZE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

14 октября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. По данным ведомства, об обстреле контейнеровоза сообщил проверенный источник. Позже UKMTO проинформировало об аналогичном инциденте с танкером.

12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, танкер намеревался покинуть Ормузский пролив. Он отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждение КСИР, после чего был поражен. Отмечается, что после удара на борту судна начался пожар. Также в КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен.

9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе. По данным КСИР, танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. После удара в машинном отделении и системе управления судна произошел пожар.

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