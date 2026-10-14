Reuters: у Ормузского пролива затонул контейнеровоз под флагом Сингапура
Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул в районе Ормузского пролива после попадания снаряда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.
По данным агентства, это второй случай затопления судна с начала войны между США и Ираном в феврале.
Оператором контейнеровоза является компания GFS Ship Management FZE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
14 октября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. По данным ведомства, об обстреле контейнеровоза сообщил проверенный источник. Позже UKMTO проинформировало об аналогичном инциденте с танкером.
12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, танкер намеревался покинуть Ормузский пролив. Он отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждение КСИР, после чего был поражен. Отмечается, что после удара на борту судна начался пожар. Также в КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен.
9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе. По данным КСИР, танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. После удара в машинном отделении и системе управления судна произошел пожар.