Reuters: у Ормузского пролива затонул контейнеровоз под флагом Сингапура

12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, танкер намеревался покинуть Ормузский пролив. Он отключил навигационную систему и проигнорировал предупреждение КСИР, после чего был поражен. Отмечается, что после удара на борту судна начался пожар. Также в КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен.