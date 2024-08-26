Польша подняла в воздух самолеты из-за активности российской дальней авиации
Польша и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации России. Об этом сообщило командование вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.
«В юго-восточных районах страны возможно повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. С раннего утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ», – сказано в сообщении.
Отмечается, что последний раз подобная повышенная активность российской авиации была зафиксирована 8 июля. Командование ведет постоянный мониторинг ситуации.
8 июля самолеты Польши дважды поднимались в небо из-за интенсивных действий России. 26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности авиации России. 27 апреля польские самолеты также поднимались в небо из-за ночной активности авиации РФ.