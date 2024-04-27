Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»
Польская армия вечером 26 апреля подняла в небо истребители в связи с «активностью дальней авиации России», сообщили в оперативном командовании армии в X.
«Дежурные самолеты начали курсировать в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», – говорится в сообщении.
Это объяснялось активностью Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате ночных атак на Украине повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение. В Минобороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля российские дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 беспилотников в небе над Краснодарским краем. Два БПЛА были сбиты над Крымом.