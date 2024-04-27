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Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России»

Ведомости

Польская армия вечером 26 апреля подняла в небо истребители в связи с «активностью дальней авиации России», сообщили в оперативном командовании армии в X.

«Дежурные самолеты начали курсировать в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», – говорится в сообщении.

Это объяснялось активностью Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате ночных атак на Украине повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение. В Минобороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля российские дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 беспилотников в небе над Краснодарским краем. Два БПЛА были сбиты над Крымом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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