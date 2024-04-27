Минэнерго Украины: ночью были повреждены энергообъекты в трех областях
В результате ночных атак на Украине повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Есть повреждения оборудования. <...> Последствия атак уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией», – приводится в Telegram-канале ведомства комментарий министра.
По заявлению председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого, в области ночью произошел прилет по двум объектам «критической энергетической инфраструктуры» в Стрыйском и Червоноградском районах.
В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение.
Ранее 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило тогда о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено.