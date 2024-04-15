Минэнерго Украины признало огромные потери генерирующих мощностей
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. Его слова приводит «РИА Новости».
Галущенко прокомментировал ситуацию на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.
«Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей», – цитирует агентство Галущенко.
По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено.
По оценкам ООН, прежде мощности электрогенерации Украины составляли 37 гигаватт. К осени 2023 г. они сократились на 19 гигаватт, что в два раза превышает показатели февраля 2022 г.
Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
12 апреля Галущенко заявил, что после серии масштабных ударов по энергосистеме наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области. Он также призвал жителей закупать генераторы и пауэрбанки. Атаку на энергетическую инфраструктуру Украины 22 марта министр называл самой масштабной за последнее время.
15 апреля министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила, что Украина получит от Евросоюза (ЕС) оборудование для децентрализованной генерации энергии.