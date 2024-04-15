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ЕС передаст Киеву оборудование для децентрализованной генерации энергии

Ведомости

Украина получит от Евросоюза (ЕС) оборудование для децентрализованной генерации энергии. Об этом сообщила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

«Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии», – сказала она по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Бельгийский министр отметила, что о необходимом оборудовании ЕС на встрече расскажет министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 

Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. 

12 апреля Галущенко заявил, что после серии масштабных ударов по энергосистеме наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области. Он также призвал жителей закупать генераторы и пауэрбанки. Атаку на энергетическую инфраструктуру Украины 22 марта министр называл самой масштабной за последнее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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