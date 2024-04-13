На Украине могут ввести почасовые графики отключения света

По его словам, прибегнуть к указанной мере придется, если не получится восстановить ​​тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и в случае, если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.