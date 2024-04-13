На Украине могут ввести почасовые графики отключения света
Власти Украины могут ввести почасовые графики отключения света в случае, если не удастся сбалансировать энергосистему страны, заявил исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу «Рада».
По его словам, прибегнуть к указанной мере придется, если не получится восстановить тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и в случае, если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.
«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно также только одним способом – это почасовыми графиками отключения», – сказал Сахарук.
11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена отреагировать на удары Украины по российским энергетическим объектам ответными атаками. По его словам, это позволяет напрямую влиять на оборонно-промышленный комплекс противника и способствовать его «демилитаризации».
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что после серии масштабных атак на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области. Он также призвал жителей закупать генераторы и пауэрбанки.