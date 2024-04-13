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На Украине могут ввести почасовые графики отключения света

Ведомости

Власти Украины могут ввести почасовые графики отключения света в случае, если не удастся сбалансировать энергосистему страны, заявил исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу «Рада».

По его словам, прибегнуть к указанной мере придется, если не получится восстановить ​​тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и в случае, если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.

«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно также только одним способом – это почасовыми графиками отключения», – сказал Сахарук.

11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия была вынуждена отреагировать на удары Украины по российским энергетическим объектам ответными атаками. По его словам, это позволяет напрямую влиять на оборонно-промышленный комплекс противника и способствовать его «демилитаризации».

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ночью Вооруженными силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. 

12 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что после серии масштабных атак на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области. Он также призвал жителей закупать генераторы и пауэрбанки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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