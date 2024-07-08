Польша подняла в воздух самолеты из-за активности российской дальней авиации
Польша и ее союзники подняли самолеты из-за активности дальней авиации РФ. Об этом сообщило в соцсети X командование вооруженных сил Польши.
«В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации РФ», – говорится в сообщении.
После того как работа авиации РФ в воздушном пространстве Польши была прекращена, развернутые силы вернулись к стандартной оперативной деятельности.
26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России. 6 апреля самолеты Польши также поднимались в небо из-за ночной активности авиации РФ.