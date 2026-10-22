Вэнс: Россия и Украина согласились вернуться за стол переговоров
США исходят из того, что Москва и Киев согласились вернуться за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Причина, по которой нам не удавалось заключить сделку о мире, состоит в том, что их позиции слишком расходились по некоторым вопросам, касающимся переговоров», – сказал он.
Вэнс добавил, что между Россией и Украиной до сих пор остаются некоторые разногласия касательно переговоров.
20 октября в столице Норвегии Осло прошли переговоры, в которых приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб, а также зять американского лидера Джаред Кушнер. На следующий день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф представит российской стороне предложения, обсуждавшиеся на переговорах.
21 октября президент России Владимир Путин и Уиткофф провели встречу в Санкт-Петербурге. По итогам встречи помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября.
22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби. Он отметил, что Путин пока не утвердил состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров с США и Украиной.