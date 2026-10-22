Песков назвал Абу-Даби возможной площадкой трехсторонней встречи по Украине

Песков также сообщал, что президент России Владимир Путин пока не утвердил состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров с США и Украиной. Он говорил, что у Путина пока нет конкретных планов встречи с российскими переговорщиками перед возобновлением контактов. Песков отмечал, что до предполагаемых переговоров еще есть время, а об их проведении было объявлено лишь накануне.