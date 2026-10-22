Песков назвал Абу-Даби возможной площадкой трехсторонней встречи по Украине
Абу-Даби пока рассматривается в качестве места проведения возможной трехсторонней встречи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что на данный момент речь идет именно об Абу-Даби.
Песков также сообщал, что президент России Владимир Путин пока не утвердил состав российской делегации для предстоящих трехсторонних переговоров с США и Украиной. Он говорил, что у Путина пока нет конкретных планов встречи с российскими переговорщиками перед возобновлением контактов. Песков отмечал, что до предполагаемых переговоров еще есть время, а об их проведении было объявлено лишь накануне.
О том, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби, говорил 21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что встреча пройдет в 10-х числах ноября. Ушаков уточнил, что встреча пройдет на экспертном уровне. По его словам, одной из основных тем предстоящих переговоров станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта.
21 октября Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. С российской стороны в переговорах также участвовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Основной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились более трех часов.
В ходе встречи российский лидер сообщил, что Москва готова к трехсторонним переговорам по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что ключевой темой является выстраивание системы безопасности России и Украины после окончания конфликта.