Ушаков допустил проведение переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в середине ноября. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – отметил Ушаков.
Он уточнил, что встреча пройдет на экспертном уровне. По его словам, одной из основных тем предстоящих переговоров станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта.
21 октября президент РФ Владимир Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. С российской стороны в переговорах также участвовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Основной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились более трех часов.
В ходе встречи российский лидер сообщил, что Москва готова к трехсторонним переговорам по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что ключевой темой является выстраивание системы безопасности России и Украины после окончания конфликта.