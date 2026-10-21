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Ушаков допустил проведение переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в Абу-Даби в середине ноября. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – отметил Ушаков.

Он уточнил, что встреча пройдет на экспертном уровне. По его словам, одной из основных тем предстоящих переговоров станут вопросы обеспечения безопасности России и Украины после завершения конфликта.

21 октября президент РФ Владимир Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. С российской стороны в переговорах также участвовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Основной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились более трех часов.

В ходе встречи российский лидер сообщил, что Москва готова к трехсторонним переговорам по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что ключевой темой является выстраивание системы безопасности России и Украины после окончания конфликта.

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